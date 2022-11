Danny Ocean se ha pronunciado a través de sus redes sociales tras vivir un trágico momento una vez finalizado el concierto que estaba dando en la Plaza Monumental de Morelia, México. Al parecer, una vez finalizado su show, el pasado viernes 25 de noviembre, se produjo un tiroteo a las afueras de las instalaciones.

"20 minutos después del concierto que dimos, se dio un enfrentamiento entre personas externas al show. Es lamentable que la gente que fue para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas hayan tenido que encontrarse con esta situación fuera", ha comenzado explicando el artista a través de sus redes sociales.

Como consecuencia de este altercado, según recogen varios medios mexicanos, ha habido un muerto y varios heridos. Por su parte, Danny Ocean ha reconocido estar profundamente dolido por lo sucedido, reconociendo que no entiende cómo pueden suceder estas cosas. "Me duele mucho que las personas que tienen problemas no puedan resolver sus diferencias sin involucrar a otros", ha reconocido.

El artista ha confesado que esta situación le ha superado. "¿Cuánto más nos tomará para aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros?", ha preguntado en el mensaje que ha compartido.

En cuanto a él, ha explicado que se encontraba en el camerino saludando a algunos fans cuando la gente de seguridad le informó de lo que estaba ocurriendo en el exterior. En ese momento, ha aclarado que comenzaron a trabajar para poner a salvo a todas las personas que se encontraban cerca de ellos.

Unas palabras que confirman los vídeos que rápidamente se han hecho virales a través de las redes sociales, donde se puede ver cómo el artista ayuda a algunos de los asistentes a poder salir. "Siempre hemos trabajado de la mano de los promotores para que nuestros conciertos sean espacios seguros, pero esto se nos escapada de las manos", ha zanjado, aclarando que esto no cambia el amor que siente por México.