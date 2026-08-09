Starlite Occident celebra su gran noche solidaria en Marbella: 17 años convirtiendo la música y la cultura en ayuda

Los detalles Los anfitriones de la gala, Antonio Banderas e Ignacio Maluquer, han destacado el carácter solidario que se encuentra detrás de una de las noches más importantes del verano marbellí.

La Gala Starlite Occident celebra su XVII edición en Marbella, reuniendo a personalidades nacionales e internacionales con un fin solidario: recaudar fondos para proyectos sociales, educativos y sanitarios. Antonio Banderas e Ignacio Maluquer, anfitriones del evento, destacan el impacto real que se logra a través de las fundaciones participantes. Uno de los proyectos beneficiados es Niños en Alegría, que ha construido 44 escuelas en México. Banderas, vinculado a la gala, preside la Fundación Lágrimas y Favores y la Fundación Teatral Antonio Banderas, que participan en diversas iniciativas solidarias. La gala es un referente del verano marbellí.

La Gala Starlite Occident vuelve a reunir este domingo en Marbella a personalidades nacionales e internacionales en una de las grandes citas solidarias del verano. La Cantera de Nagüeles acoge la XVII edición de un evento que combina música, reconocimientos y una gran subasta benéfica con un objetivo común: recaudar fondos para proyectos sociales, educativos y sanitarios.

Los anfitriones de la gala, Antonio Banderas e Ignacio Maluquer, cofundador de la Fundación Starlite, han destacado el carácter solidario que se encuentra detrás de una de las noches más importantes del verano marbellí. Porque, más allá de las actuaciones y de los rostros conocidos que cada año pasan por la gala, el verdadero propósito está en los proyectos que se financian gracias a ella.

Ignacio Maluquer explica que la gala es una herramienta para conseguir un impacto real a través de las distintas fundaciones que participan en ella: "También es el acto principal. Toda la excusa, digámoslo así, al final es para poder llegar a la gente y poder tener el impacto que queremos hacer", señala.

Uno de los proyectos que reciben apoyo es Niños en Alegría, la fundación que trabaja en México y que ya ha permitido construir 44 escuelas, por las que han pasado cerca de 100.000 niños, según explica Maluquer.

La gala sirve así como punto de encuentro entre la cultura, el entretenimiento y la solidaridad, con la recaudación destinada a iniciativas que buscan generar oportunidades para colectivos vulnerables.

Para el aclamado actor Antonio Banderas, la gala también tiene un significado especial por su vinculación con las fundaciones que preside y por los años que lleva formando parte de esta cita. El actor preside la Fundación Lágrimas y Favores y la Fundación Teatral Antonio Banderas, dos organizaciones con objetivos diferentes que participan en distintos proyectos solidarios.

"La Fundación Lágrimas y Favores tiene muchos objetivos, también fundacionales. Los fondos salen de aquí, de esta gala", explica Banderas. El actor recuerda que son ya 17 años celebrando esta gala, convertida en una de las citas habituales del verano en la Costa del Sol. "Llevamos ya 17 años, 17 años celebrando esta gala y es un clásico de Marbella, de Marbella, del verano. Y que siga", señala.

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