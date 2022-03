Los asistentes a la gala de los Óscar de este año han presenciado en directo el comentado. Como se puede ver en los vídeos, en un inicio la mayoría de los asistentes pensó que era parte del guion. Por ello, cuando el actor se levanta, al igual que sucede cuando este le da el tortazo.

Al ver la distendida reacción del cómico que dice: "¡Guau!, Will Smith me acaba de dar una paliza", los espectadores continúan riéndose. No obstante, la tensión empieza a crecer al ritmo de los gritos de Will Smith. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", espeta el actor ya desde su asiento.

Cuando Smith repite el mensaje por segunda vez ya no hay nadie en la sala que continúe riéndose. El silencio reina en el acto, después de un momento que Amy Schumer logró reconducir la gala gracias a su sentido del humor. La presentadora volvió a escena comentando si se había perdido algo cuando salió a quitarse el traje de Spiderman.

Las reacciones más comentadas de la noche

Entre las imágenes del público, una de las más comentadas ha sido la cara de Lupita Nyong'o sentada al lado de la pareja. Ella, al igual que medio mundo, no sabía muy bien lo que estaba pasando.

En la fiesta de Vanity Fair los asistentes también quedaron estupefactos en el momento en el que vieron el golpe.

Varios de los invitados se levantaron durante la gala para ir a hablar con Will Smith, entre ellos Denzel Washington y Bradley Cooper. El primero le aconsejo, según compartió luego el propio Will durante su discurso de celebración del Óscar a mejor actor, y el segundo logró reducir el enfado el actor dándole un abrazo.

Otra de las reacciones que no han pasado desapercibidas ha sido la de Nicole Kidman que no puede evitar una expresión entre sorpresa y miedo, al ver la reacción de Will Smith y descubrir que no es parte del show.