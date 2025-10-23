El contexto Pese a que se barajaron diferentes hipótesis tras la desaparición de la obra 'Naturaleza muerta con guitarra', entre las que se encontraba la de un robo, podría tratarse finalmente de un extravío.

Hace unas semanas, una obra de Pablo Picasso, "Naturaleza muerta con guitarra", desapareció misteriosamente durante su traslado de Madrid al centro cultural CajaGranada, generando incredulidad entre los responsables. Tras una intensa búsqueda, la pintura, valorada en 600.000 euros, fue localizada este jueves. Aunque se consideró la posibilidad de un robo, parece que se trató de un extravío. La obra iba a formar parte de la exposición "Bodegón | La eternidad de lo inerte". La Policía Nacional recibió la denuncia el 10 de octubre, aunque la obra había sido almacenada para el traslado el 25 de septiembre.

El cuadro, valorado en 600.000 euros, iba a formar parte de la exposición Bodegón | La eternidad de lo inerte. Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre.

Fue unos días antes, el 25 de spetiembre, cuando fue almacenado junto al resto de obras para ser trasladado a Granada. Cuando la exposición llegó el 3 de octubre, se depositaron las piezas en la sala, donde existen zonas videoviligadas.

Por esta razón, se creyó que el cuadro no había desaparecido una vez dentro de las instalaciones. Cuando la comisaria de la exposición y el responsable detectaron la falta de una obra, un pequeño "gouache" enmarcado de Pablo Picasso titulado Naturaleza muerta con guitarra de 1919, avisaron a las autoridades.

