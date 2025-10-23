Ahora

Larga e intensa búsqueda

Localizan el Picasso desaparecido y valorado en 600.000 euros

El contexto Pese a que se barajaron diferentes hipótesis tras la desaparición de la obra 'Naturaleza muerta con guitarra', entre las que se encontraba la de un robo, podría tratarse finalmente de un extravío.

Cuadro de Pablo Picasso.
Hace unas semanas una de las obras del artista Pablo Picasso, que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada, desaparecía en extrañas circunstancias provocando un estado de incredulidad entre los responsables del traslado.

Tras una larga e intensa búsqueda, la obra, titulada Naturaleza muerta con guitarra, ha sido localizada este jueves. Pese a que se barajaron diferentes hipótesis, entre las que se encontraba la de un robo, podría tratarse finalmente de un extravío.

El cuadro, valorado en 600.000 euros, iba a formar parte de la exposición Bodegón | La eternidad de lo inerte. Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre.

Fue unos días antes, el 25 de spetiembre, cuando fue almacenado junto al resto de obras para ser trasladado a Granada. Cuando la exposición llegó el 3 de octubre, se depositaron las piezas en la sala, donde existen zonas videoviligadas.

Por esta razón, se creyó que el cuadro no había desaparecido una vez dentro de las instalaciones. Cuando la comisaria de la exposición y el responsable detectaron la falta de una obra, un pequeño "gouache" enmarcado de Pablo Picasso titulado Naturaleza muerta con guitarra de 1919, avisaron a las autoridades.

