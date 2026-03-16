Leonardo DiCaprio vuelve a convertirse en un meme en los Oscar 2026 por culpa de Conan O'Brien: "Pon cara de no estar de acuerdo"

Leonardo DiCaprio vuelve a convertirse en un meme en los Oscar 2026 por culpa de Conan O'Brien

Los detallesLa 98ª edición de los premios Oscar nos ha dejado momentos memorables más allá de los premios, actuaciones y homenajes que han sucedido sobre el escenario. Uno de ellos lo ha protagonizado "el rey de los memes", Leonardo DiCaprio.

Desde su papel en 'Titanic', Leonardo DiCaprio ha sido considerado "el rey del mundo" y, según el humorista Conan O'Brien, también "el rey de los memes". Durante la 98ª edición de los Academy Awards, O'Brien destacó la capacidad de DiCaprio para protagonizar memes, creando uno nuevo en directo. Haciendo uso de su humor irónico, O'Brien sugirió un meme con la expresión "ese sentimiento cuando no estás para nada de acuerdo con lo que estás oyendo", a lo que DiCaprio respondió con un gesto exagerado y cara de desconcierto. Este momento se sumó a otros memorables de la gala, como discursos políticos y homenajes cinematográficos. DiCaprio ha demostrado ser una estrella versátil y un recurso inagotable para memes, lo que en la actualidad es tan valioso como un Oscar.

Desde que protagonizó 'Titanic', Leonardo DiCaprio es "el rey del mundo". Y no solo porque lo gritara con los brazos abiertos en la proa del transatlántico que chocó con un iceberg pero que sigue a flote en nuestros corazones. Lo que quizá no sabía entonces era que, además acabaría coronado también como "el rey de los memes".

Así lo bautizó anoche el humorista Conan O'Brien, encargado de presentar la 98th Academy Awards. La gala dejó momentos de todo tipo -emoción, nostalgia, reivindicación política y algún que otro guiño cómplice al cine que nos ha acompañado durante décadas-, pero también espacio para el humor improvisado y los momentos virales.

La comedia dramática 'Una batalla tras otra' se convirtió en la gran triunfadora de una noche que estuvo repleta de escenas memorables: desde el "no a la guerra" pronunciado por Javier Bardem, hasta el homenaje a 'Moulin Rouge' con Ewan McGregor y Nicole Kidman, pasando por el emotivo adiós de Barbra Streisand a Robert Redford o el guiño a 'El diablo viste de Prada' protagonizado por Anna Wintour y Anne Hathaway.

Entre todos esos instantes que hicieron historia -o al menos que ya están circulando por las redes- se cuela también este pequeño sketch improvisado que el nominado a mejor actor por 'Una batalla tras otra' protagonizó casi sin proponérselo.

El nuevo meme de DiCaprio

Todo sucedió cuando O'Brien, haciendo gala (nunca mejor dicho) de su característico humor irónico, hizo un comentario sobre la extensa colección de memes que tiene como protagonista al actor.

"Leo, vamos a hacer uno nuevo ahora mismo: TFW (ese sentimiento cuando) no estás para nada de acuerdo con lo que estás oyendo", dijo el cómico.

El auditorio estalló en carcajadas y las cámaras, siempre oportunas, enfocaron directamente a DiCaprio. Como era de esperar, el actor -que lleva años demostrando que también sabe reírse de sí mismo- entró en el juego sin dudarlo: abrió los brazos con un gesto exagerado y puso cara de desconcierto.

Y listo: nuevo meme para la galería. Una nueva cara cómica que promete colarse en tus stickers de WhatsApp, como ya lo hicieron su imagen levantando una copa en 'El gran Gatsby', señalando la televisión en 'Érase una vez en Hollywood' o riendo con un cigarro en la boca en 'Django desencadenado'.

Porque si algo ha demostrado DiCaprio en casi tres décadas de carrera es que puede ser muchas cosas a la vez: estrella de Hollywood, actor oscarizado, héroe romántico... y, por supuesto, material infinito para memes. Y eso, en los tiempos que corren, es tan valioso como una estatuilla.

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