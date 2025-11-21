laSexta.com continúa imbatible como la televisión líder en digital superando a todos sus competidores

Los detalles La web de laSexta registró en octubre más de 7,9 millones de usuarios únicos, consolidando un mes más su liderazgo digital entre todas las televisiones.

laSexta.com consolida un mes más su liderazgo digital entre todas las televisiones. Así lo reflejan los datos de Comscore del mes de octubre, en el que esta cadena vuelve a encabezar el ranking de audiencias digitales con 7,935 millones de usuarios únicos.

Un amplio seguimiento digital en el que ha vuelto a ser clave el seguimiento informativo de la actualidad política y social, tanto nacional e internacional, con los espacios de actualidad y los informativos de la cadena, desde Al Rojo Vivo y laSexta Noticias a Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica destacando de nuevo entre los internautas en un mes marcado informativamente por el aniversario de la DANA y el acuerdo en Gaza.

Un mes de octubre en el que Atresmedia sigue consolidando su dominio también en audiencias digitales, al situarse de nuevo como líder absoluto frente a todos sus competidores, posición en la que se mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

Así, Atresmedia vuelve a reinar entre los grupos audiovisuales al conseguir 22,3 millones de usuarios únicos, según los últimos datos de Comscore. Crece así un 5% con respecto al mes anterior y supera a su competidor directo en un 96%, logrando 10,9 millones de visitantes únicos más que su rival en octubre, la mayor diferencia de usuarios entre ambos en lo que va de año. Además, el grupo consolida su octava posición en el ranking de sites más visitados en España.

Octubre ha sido también un gran mes para atresplayer, que sigue reforzando su decidida apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos y exclusivos contenidos a su catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales.

También antena3.com obtiene también un gran resultado en octubre, con 7,903 millones de visitantes únicos y de nuevo por encima de su inmediato competidor, al que supera en un 16% tras registrar una subida del 19% respecto al mes anterior. Onda Cero, por su parte, crece un 22% con respecto a septiembre, lo que le sitúa en 3,9 millones visitantes únicos en octubre.

