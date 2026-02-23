El Viña Rock se desvincula del fondo proisraelí KKR para recuperar su independencia y proteger al festival

Imagen de archivo de una actuación en el Festival Viña Rock en Villarrobledo (Albacete).

Los detalles Viña Rock anuncia que empieza así una nueva etapa. La sociedad que ha adquirido la empresa gestora del festival es Orange Alive Art S.L., que fue constituida el pasado 2 de febrero ante notario en Valencia.

El Festival Viña Rock de Villarrobledo ha anunciado su desvinculación del fondo de inversión proisraelí KKR, iniciando una nueva etapa centrada en su identidad cultural y comunitaria. La empresa gestora, ahora propiedad de Orange Alive Art S.L., liderada por Juan Carlos Gutiérrez, asegura que el festival está completamente desligado de anteriores estructuras empresariales. Esta nueva fase busca fortalecer la identidad del festival, su conexión con Villarrobledo y su compromiso cultural, garantizando un espacio de opinión y diversidad. La edición de este año se celebrará con normalidad, presentando un cartel que refleje estos valores renovados.

La empresa gestora del Festival Viña Rock, de Villarrobledo (Albacete), ha explicado que el festival se ha desvinculado del fondo de inversión proisraelí KKR e inicia una nueva etapa "centrada exclusivamente en su identidad cultural y en su comunidad".

El Viña Rock era uno de los festivales de música que habían sido objeto de polémica por su relación con el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR), señalado por tener intereses en proyectos inmobiliarios en los territorios palestinos ocupados.

En un comunicado remitido por la empresa gestora del Viña Rock han explicado que la operación de cambio de propiedad de la empresa gestora se firmó el pasado 13 de febrero y desde entonces se han realizado los trámites administrativos y registrales necesarios.

La sociedad que ha adquirido la empresa gestora del festival es Orange Alive Art S.L., que fue constituida el pasado 2 de febrero ante notario en Valencia y es "una entidad totalmente independiente, participada y dirigida en exclusiva por Juan Carlos Gutiérrez, sin vinculación accionarial ni de gestión con estructuras empresariales anteriores".

Con esta operación el Viña Rock "queda completamente desvinculado de cualquier fondo de inversión o estructura empresarial asociada, iniciando una etapa centrada exclusivamente en su identidad cultural y en su comunidad", ha explicado la empresa, que ha añadido que la nueva era estará liderada por un equipo "con amplia experiencia, dedicado y comprometido, que asume el proyecto con un objetivo claro: devolverlo a su origen, protegerlo y reforzar su independencia".

En este sentido, subraya el objetivo de fortalecer la identidad del festival, su vínculo con Villarrobledo y su compromiso cultural y social y agrega que las decisiones artísticas, culturales y estratégicas "responderán exclusivamente a su identidad histórica, a su comunidad y a su compromiso con la música, la libertad de expresión y el respeto".

"En los últimos meses, la comunidad ha expresado con claridad su voluntad de preservar los valores del festival. Esta nueva etapa recoge ese sentir y lo convierte en un compromiso firme: garantizar un Viña Rock que siga siendo un espacio de opinión, diversidad y convivencia para artistas, profesionales y público", ha explicado la empresa.

Una de las prioridades de esta nueva etapa es proteger el Viña Rock, garantizar su continuidad a largo plazo y velar por la seguridad de todas las personas y artistas que lo hacen posible.

La organización también ha confirmado que la edición de este año -del 30 de abril al 2 de mayo- se celebrará con normalidad y en las próximas semanas se hará público el cartel definitivo, que marcará el inicio de la nueva etapa y "reforzará el retorno a un modelo coherente con los valores culturales y artísticos del festival".

