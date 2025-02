Karla Sofía Gascón se queda fuera de los Goya y su editorial cancela la publicación de su libro

Karla García Gascón se está quedando completamente sola. Ni la productora ni el director de la película 'Emilia Pérez' le apoyan tras sus polémicos tuits racistas.

Una de las últimas decisiones que se han dado a conocer es que no representará a la película 'Emilia Pérez' en los premios Goya 2025 que se celebrarán este 8 de febrero en Granada. Según ha confirmado la Academia del Cine a laSexta, la decisión la ha tomado la propia productora del film, que es la encargada de decidir quién les representa en la gala.

De esta forma, parece que la productora de la película ha decidido que sean los distribuidores españoles los encargados de acudir a la ceremonia para que, en caso de que 'Emilia Pérez' gane el premio a la mejor película europea, sean ellos los que suban al escenario a recoger la estatuilla.

Esta decisión se ha dado a conocer tras la polémica generada por unos 'tuits' racistas que la actriz escribió hace años. Un hecho que ha provocado que haya sido apartada de la campaña de la película para los Premios Oscar, donde está nominada a mejor actriz.

También estará ausente de los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles en una semana clave para la decisión de los académicos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos.

El director de 'Emilia Pérez' carga contra la actriz

El director de 'Emilia Pérez', Jacques Audiard, ha cargado en una entrevista contra la actriz y protagonista de su película, Karla Sofía Gascón, por los comentarios "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados" que publicó la actriz en el pasado en la red social X (entonces Twitter) calificados de xenófobos y racistas.

Así se ha expresado el director francés en una entrevista en 'Deadline Hollywood', en relación a estos mensajes, asegurando además que en la actualidad no tiene contacto con Gascón y que tampoco quiere.

En este sentido, ha recriminado a la actriz que se haga "la víctima", algo que, a su juicio, es "sorprendente". "Es como si pensara que las palabras no duelen", ha señalado en la entrevista Audiard, tras afear a la intérprete que está dañando a los demás y en una actitud "autodestructiva". "Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película", ha citado.

"No me voy a poner en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y responsabilizarse de sus actos", ha asegurado Audiard.

Cancelan la publicación del libro de Karla Sofía Gascón

Por su parte, la editorial 'Dos Bigotes' ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales anunciando que finalmente no reeditarán el libro de la actriz. En concreto, han informado de que el 13 de noviembre de 2024 se pusieron en contacto con ella para editar una novela biográfica que había publicado en México en el año 2018.

Sin embargo, el 30 de enero, a raíz de los tuits que salieron a la luz, tomaron la decisión de suspender dicha publicación, un hecho que le comunicaron a Karla Sofía Gascón el 3 de febrero.

"Hasta el día de hoy hemos preferido guardar silencio porque no queríamos alimentar la polémica, sacar rédito público a una decisión que pertenece al ámbito de la gestión interna de la editorial ni causar un sufrimiento innecesario. Sí que hemos tenido una conversación privada con la autora a través de WhatsApp porque, a nivel personal, con nosotros siempre ha sido amable y generosa", han explicado.

"Es evidente que no compartimos las afirmaciones que Karla Sofía hizo en el pasado a través de sus redes sociales pero también confiamos en algo que le dijimos a ella: que el paso del tiempo, el aprendizaje vital y las experiencias nos pueden hacer mejores", han zanjado.

Karla Sofía Gascón señala que le quieren aplicar "el 'cancel culture'"

La actriz ha emitido un comunicado en sus redes sociales denunciando que se le quiere "aplicar el 'cancel culture'".

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a la familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", comienza el texto compartido por Gascón a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", ha añadido.

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", ha destacado.

Una publicación que ha terminado con una pregunta a los expertos de Hollywood y a los periodistas que le conocen y han seguido su trayectoria. "¿Cómo avanzar?", ha indicado.