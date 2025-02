Karla Sofía Gascón descarta renunciar a su nominación al Oscar y niega haber escrito los polémicos tuits

La actriz española nominada a los premios Oscar por su interpretación en 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, ha concedido una nueva entrevista para disculparse sobre sus polémicos comentarios que publicó en la red social Twitter -actual X- y niega que haya pensado en renunciar a la nominación.

"Lo que he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No puedo renunciar a una nominación porque no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño a nadie, ni soy racista, ni nada de lo que esta gente ha intentado hacer creer a los demás que yo soy", ha indicado la de Alcobendas en esta entrevista que ha concedido a la CNN en Español.

La intérprete también ha negado que esos comentarios los haya escrito ella y afirma que, si "tuviera algo que ocultar, ya los habría borrado" y ha instado a que "prueben" que ha sido ella quien "ha escrito algo con algún sentido para hacer daño" y que "demuestren" que es como se está diciendo. "La mayoría de cosas son falsas, ni las he escrito yo", se ha defendido.

"No soy la misma persona de hace 10 años, ni de hace 20. Soy una persona simple, que evoluciona e intenta ser mejor persona todos los días", ha indicado la actriz, a la que han preguntado si desde la Academia se han puesto en contacto con ella para que tome decisiones. "No, ni tienen por qué hacerlo", ha respondido, y ha agregado que "están sacándolo justo cuando más daño pueden hacer, en las votaciones de los Oscar".

Karla Sofía Gascón se ha defendido diciendo que en las redes sociales se "sacan cosas fuera de contexto" y se "manipulan", y que ella tira "mucho de ironía y sarcasmo". Aun así, se ha vuelto a disculpar, una vez más, con todas aquellas personas a las que haya podido herir.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se puedan haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Se me ha tachado de racista, y es algo que no soy. Se me ha juzgado y apedreado sin un juicio y sin opción a defenderme", se ha defendido.

En la misma línea, Gascón ha asegurado que están siendo unas semanas muy difíciles para ella, debido a que no ha "parado de recibir odio, amenazas de muerte e improperios". "Me he sentido muy odiada y despreciada, sobre todo, en esta última etapa", ha dicho sin poder evitar romperse en lágrimas.

También ha negado ser una persona racista y, de hecho, ha alegado que a su hija la han "inculcado el respeto a las personas de otros países".

En cuanto al tuit que han sacado también de sus redes en el que ataca a Selena Gómez, compañera suya de elenco en 'Emilia Pérez', Gascón no ha dudado en decir que no es suyo.

"No es mío, por supuesto, jamás he dicho nada de mi compañera, jamás me referiría así a ella", ha afirmado Gascón, asegurando que hay otros tuits inventados. De hecho, y como cuenta, le escribió para mandarle el post y avisarle de que no era suyo y le respondió: "'Sabes que estoy contigo al 200%'".

El periodista de la CNN en Español también le ha preguntado por qué nadie le ha revisado las redes sociales. "Porque no he hecho nada malo", ha respondido, por lo que no cree que tenga sentido que "escudriñen lo que ha hecho o no en el pasado". "Cuando una persona no tiene nada que ocultar y tiene su conciencia limpia, no tienen por qué revisarla o pedir que la revisen. No tengo por qué ocultarme", ha sentenciado.