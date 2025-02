Karla Sofía Gascón defiende su postura tras sus 'tuits' racistas: "Habéis dado por hecho que eran mis sentimientos y no una denuncia"

La actriz madrileña Karla Sofía Gascón ha compartido un comunicado a través de su cuenta de Instagram para aclarar la polémica que la ha envuelto en los últimos días. La intérprete, que fue nominada a los premios Oscar por su papel en la película 'Emilia Pérez', se ha visto obligada a cerrar su perfil en la red social X debido a una serie de tuits antiguos que algunos internautas han rescatado y que han sido calificados como racistas.

En el escrito, Gascón ha asegurado que los comentarios que se le atribuyen han sido malinterpretados y sacados de contexto. "No ha sido bonito cómo me habéis tratado, dando por hecho el relato que la gente enferma de odio os ha querido vender", ha expresado la actriz, quien ha asegurado que ni ella ni su familia comparten ideas racistas.

Gascón ha explicado que los tuits en cuestión, que fueron interpretados por algunos como una expresión de odio y xenofobia, eran en realidad críticas hacia la hipocresía y el racismo que, según ella, se encuentran en el mundo actual. Ha asegurado que los mensajes no reflejaban sus propios sentimientos, sino que eran una denuncia de los comportamientos injustos y dañinos de la sociedad.

Además, la actriz ha lamentado que nadie se haya tomado el tiempo de comprender el contexto completo de los tuits, y que se haya dado por hecho que apoyaba ideologías extremistas. "Nadie me ha preguntado por el significado ni se ha molestado en comprobar en respuesta a qué noticia y qué comentarios horribles hacia la gente", ha afirmado Gascón.

En su mensaje, la actriz también ha rechazado cualquier insinuación de que haya respaldado el nazismo o figuras dictatoriales, subrayando que, por el contrario, ha sido una constante defensora de los derechos humanos y ha denunciado la regresión hacia tiempos oscuros en la historia: "No puedo creer que alguien pueda pensar que alguna vez en mi vida he ensalzado la figura de ningún dictador o el nazismo".

Finalmente, Gascón ha asegurado que no pedirá disculpas por algo que no considera cierto: "Jamás voy a pedir perdón porque es mentira", y ha recalcado que es responsable solo de lo que siente y dice, no de lo que los demás interpretan. Ha terminado su mensaje con una crítica a la humanidad: "ASCO DE HUMANIDAD".