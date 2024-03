Justin Timberlake sigue inmerso en su gira por todo Estados Unidos, con la cuenta atrás de la publicación de su último trabajo de fondo. En su última interpretación en el espectáculo "One Night Only", en Los Ángeles, sorprendió a los asistentes con un reencuentro que no ocurría desde 2013. Este miércoles aparecieron en el escenario los miembros de su grupo NSYNC.

Así, antes de que el artista cerrare el show metiéndose entre el público, como suele hacer, empezó a sonar "Gone" de NSYNC. Entonces aparecieron entre el público los cuatro compañeros de Timberlake para entonar juntos algunos de los mayores éxitos.

JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick repasaron algunos de sus temas más importantes, dentro del quinteto. Los rumores sobre una posible gira juntos sigue en el aire, los cinco ya han dejado una imagen que pasa a la posteridad. También varias interpretaciones, como las de los fragmentos de "Bye Bye Bye" y "It's Gonna Be Me".