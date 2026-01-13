Los comentarios machistas de Julio Iglesias: "No voy a ser nunca un hombre fiel, estaría un poco en contra de mis genes"

El contexto El cantante ha sido acusado de acoso sexual por dos trabajadoras de sus casas de Punta Cana y Las Bahamas. Los hechos relatados datan de 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.

El cantante Julio Iglesias, uno de los artistas que más discos ha vendido en todo el mundo y, sin duda, uno de los más grandes embajadores de España, durante toda su carrera labró una fama de mujeriego con actitudes que, hace 30 años, quizás estaban bien vistas, que incluso se aplaudían pero que, vistas con otra mirada, con la más actual de este siglo XXI, eran actitudes claramente machistas.

Sus 'conquistas', sus infidelidades y sus comportamientos con las periodistas, a las que daba, incluso, 'piquitos' en las entrevistas, forjaron esa fama: "Veintidos añitos tienes? Que boca más grande, una novia como tú me venía muy bien", le decía Julio Iglesias a una periodista en una entrevista. Unas palabras que hoy no tolearíamos.

"Te tengo miedo porque dicen que a cada mujer que te hace una entrevista le das piquito", le decía otro periodista. Porque sí, daba piquitos, incluso, claro está, estando casado, porque a él, se le pasaba todo. Y presumia de ello: "Yo no voy a ser nunca un hombre fiel, estaría un poco en contra de mis genes".

Tampoco ha negado nunca ser un padre ausente: "Yo no me arrepiento de haber sido un poco menos apegado a mis hijos mayores", confesó en una ocasión; algo que también entonces, en los hombres, estaba bien visto o, al menos, no mal visto, a ojos de la época. Con tantas demandas de paternidad, dicho por él mismo, no podría ni cantar: "La verdad es que de mí se puede esperar todo", admitía.

Quizá hemos tenido delante durante demasiados años a un monstruo que nadie quiso ver, que se escondía tras un escudo: "Me gustan las mujeres, adoro a las mujeres, son lo mejor", confesaba el cantante, tanto es así que lo plasmó en una de sus canciones más famosas ('me gustan las mujeres, me gusta el vino...); una falsa imagen de caballero que dista mucho de lo que ahora está saliendo a una luz muy diferente de la que le alumbró durante años.

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente. Según ha desvelado 'elDiario.es', que ha realizado junto a Univisión Noticias una investigación de tres años una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas. Los testimonios son demoledores.

La Fiscalía ya analiza una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos.

