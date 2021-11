Isabel Torres, protagonista de la conocida serie 'Veneno' que produjo Atresmedia, ha informado a través de redes sociales de la peor noticia posible. La intérprete ha explicado en un vídeo que el cáncer de pulmón con metástasis que le diagnosticaron en marzo de 2020 se ha extendido, por lo que sus médicos creen, según ha indicado, que le quedarían "dos meses de vida". Ello le ha llevado a querer despedirse ya de sus seguidores con un comunicado durísimo y desesperanzador.

"Es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy", ha comenzado diciendo en el post que ha colgado en Instagram, publicación que ha aprovechado para detallar su situación actual después de la últime revisión médica: "He tenido un poco más de metástasis, he estado ingresada en el hospital y ahora estoy en la casa de mi mejor amiga, Maru, que me está cuidando".

Torres ha admitido que el dolor le resulta insoportable: "No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay [...]". Una situación que no le ha impedido expresar un canto a la vida: "Decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla". En este sentido, ha querido reflejar una leve esperanza de cara a su futuro, si bien también acepta el peor de los escenarios: "Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también. ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de caprichosa".

"Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida... Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no nos vemos en el cielo", ha concluido en ese vídeo devastador que no ha tardado en ser correspondido con cientos de mensajes de ánimo. "Eres grande. Como ser humano y actriz. Mis mayores respetos y admiración, siempre", es una de las muchas respuestas que ha recibido a su comunicado.

Antes de padecer cáncer, la actriz sufrió, como ella misma anunció en su momento, una "enfermedad autoinmune". "Cuando hice el casting estaba hinchada de corticoides y me cogieron porque daba el perfil físico". Tras el arrollador éxito de 'Veneno', Torres confesó que padecía cáncer y fue informando eventualmente de su estado. En enero de este año, explicó que había sufrido una recaída: "Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande".

Su estado de salud no le impidió encarar la enfermedad con firmeza y positividad, aunque en estos meses ha ido desvelando que los últimos partes médicos no eran positivos. Torres se reivindicó en el último año como una de las grandes actrices del panorama español tras encarnar de forma espectacular a Cristina Ortiz en 'Veneno', la serie dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que describe la vida de la actriz transexual, convertida en todo un icono en los años 90.