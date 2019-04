Persistencia, afán de superación e inventiva; las cualidades de López-Alegría, Irene Villa y Patch Adams

El trabajo diario de Patch Adams es hacer reír a enfermos. Este médico no dudó en cambiar su bata de doctor por un disfraz de payaso para inventar la Risoterapia.

"Mis compañeros médicos no me tomaban en serio. Pero la risa es lo primario", ha señalado el doctor.

Por eso se marchó entre otros lugares a Afganistán a reparar el daño causado por las bombas con su única arma, una sonrisa de oreja a oreja.

La misma con la Miguel López Alegría subió a al espacio hasta en cuatro ocasiones convirtiéndose en el primer hombre nacido en España que lo consiguió y aunque trabaja por acercarnos al universo con el turismo espacial, no cree que podamos viajar a Marte.

"No estamos preparados, aún no tenemos la tecnología suficiente y no podemos mandar a gente noesxperta", ha señalado Alegría.

Vivió el terror en primera persona ya que con solo 12 años ETA mutiló sus piernas con un coche bomba. Aun así es partidaria de los encuentros entre víctimas y etarras, aunque ella no tendría con quién reunirse, el atentado prescribió en 2011 sin culpables.

"Le regalaría mi libro en todo caso si quiere saber de mí. Me van a matar las víctimas, pero creo que son las primeras víctimas. Se han cobrado esas víctimas de chavales con ideales que se han tirado toda su vida en la cárcel", ha declarado Villa.

Inventiva, persistencia y afán de superación. Tres ejemplos de vida.