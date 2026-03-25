La guerra en Irán deja a Qatar sin concierto de Shakira

El concierto de Shakira en el marco de su gira 'Las mujeres ya no lloran' estaba previsto que se celebrara el 1 de abril en el 974 Stadium de Doha (Qatar). Por ahora, ha sido aplazado.

El 1 de abril, Shakira tenía previsto actuar en Doha (Qatar), en el marco de su gira 'Las mujeres ya no lloran', la misma con la que trae a España su residencia europea, con un total de nueve conciertos en Madrid. Sin embargo, las circunstancias no son óptimas para la celebración del evento, con una guerra en Irán que afecta también a los países del Golfo pérsico, por lo que se han visto obligados a suspender la actuación.

"Debido a la situación actual en la región, el concierto de la gira de Shakira 'Las mujeres ya no lloran' en el 974 Stadium de Doha ha sido pospuesto", han señalado desde Visit Qatar. "La nueva fecha se anunciará pronto. La venta de entradas permanece abierta y todos los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha", han señalado, subrayando que una vez que se confirme la nueva fecha, habrá una ventana de dos meses para solicitar la devolución del dinero para quien no pueda acudir.

El portavoz de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, ha asegurado que Qatar no participa directamente en los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, aunque los ataques a la región parecen haber disminuido en los últimos días. Este mismo miércoles, la compañía petrolera estatal de Qatar aseguró que había sufrido daños importantes a causa de los ataques con misiles en su complejo industrial de Ras Laffan, uno de los mayores complejos gasísticos del mundo.

Mientras tanto, en España continúa la venta de entradas para los conciertos de Shakira, que tendrán lugar entre septiembre y octubre de este año en un estadio aún sin construir, el 'Estadio Shakira', que se establecerá en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid).