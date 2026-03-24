Los precios de las entradas para ver a Shakira en Madrid, desde 73 hasta 1.000 euros

Seis conciertos, diferentes actividades y una gran polémica: la residencia europea de Shakira, que llega a Madrid, ya tiene precio: en el primer día de la preventa ya se han dado a conocer los precios de las entradas.

Nadie quiere perderse a Shakira en España. Después de muchos años sin actuar en nuestro país, la colombiana ha elegido Madrid para su residencia europea y traerá a la capital, en septiembre, la gira 'Las mujeres ya no lloran'. En un principio se anunciaron tres conciertos, aunque poco antes de abrirse la preventa se anunciaron otros tres, la semana de antes. Los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) prevé acoger las actuaciones de la artista, aunque la idea es que tengan lugar en un estadio propio, el 'Estadio Shakira', que aún está por construir.

La primera fecha de preventa se ha abierto este martes, 24 de marzo, para los registrados en la página web de Shakira. Así pues, una vez abierto el proceso, hemos podido ver los precios de las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid, que oscilan entre los 73 euros y los 1.000 que cuesta el paquete VIP. Estos son todos los precios:

73,50 - 158,50 euros : entradas en las gradas, desde la superior A2, B2 y C2 —las más alejadas— a la inferior A1, B1 y C1 —las más próximas a la pista—.

: entradas en las gradas, desde la superior A2, B2 y C2 —las más alejadas— a la inferior A1, B1 y C1 —las más próximas a la pista—. 119 euros : entrada en pista

: entrada en pista 181,50 euros: entrada en Front Stage —la zona frontal de la pista, junto al escenario—.

Además de estas, también hay una entrada Platinum Oficial que va desde los 119 euros a los 448,50 euros, mientras que los paquetes VIP arrancan en los 328,50 euros: estos incluyen la entrada en pista, acceso temprano, acceso, regalo y acreditación VIP. El más caro de los paquetes VIP es el el de la terraza, con un precio de 1.000 euros, que incluye el acceso VIP, también a las zonas de jardín y área reservada en pista, aseos exclusivos, regalo VIP especial con productos de Shakira y oferta gastronómica y de bebidas incluido en el precio durante todo el evento.

¿Cómo será el escenario del 'Estadio Shakira'?

El lugar previsto para la celebración de los conciertos y otros eventos relacionados con la residencia europea de Shakira en Madrid todavía es un misterio, más o menos. Aunque se llegó a hablar de que sólo habría acceso por pista, en la preventa se ha podido comprobar que habrá al menos dos alturas de gradas, además del jardín y otras zonas VIP y, obviamente, la pista frente al escenario.

El 'Estadio Shakira' se construirá específicamente para la residencia dentro del espacio Iberdrola Music, y aunque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebra que sea aquí, el delegado del Gobierno ha pedido que se plantee la posibilidad de reubicarlo en otro espacio que tenga las condiciones adecuadas. El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, ya ha avanzado que los "planes de movilidad" están en marcha. Ahora bien, desde hoy hasta la víspera del concierto, la organización cuenta con 128 días hábiles para terminar la construcción del lugar del evento.

Así es un prototipo de cómo será el 'Estadio Shakira' para sus conciertos en Madrid

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