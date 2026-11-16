Gérard Depardieu retira su recurso contra la condena por agresión sexual y pide perdón a las víctimas

¿Qué ha dicho? En un comunicado, Depardieu ha señalado que, en los rodajes, solía recurrir a un "humor vulgar y sexualmente sugerente", y que ahora comprende que "existe una línea que separa la desfachatez de la ofensa".

El actor francés Gérard Depardieu ha retirado su apelación contra una condena por agresión sexual, aceptando su culpabilidad y disculpándose con las víctimas. En un comunicado, reconoció que solía usar un humor vulgar y sexualmente sugerente en los rodajes, comprendiendo ahora la diferencia entre desfachatez y ofensa. Depardieu expresó sus disculpas a quienes sufrieron por ello y retiró su apelación al darse cuenta de que "pertenecía a un mundo que ya no existe". Fue declarado culpable de agredir a dos mujeres en 2025, recibiendo una pena de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento. Aún enfrenta un posible juicio por la presunta violación de Charlotte Arnould en 2018, hechos que niega.

El actor francés Gérard Depardieu ha indicado que admite la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y ha presentado sus excusas a "quienes hayan podido sufrir".

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", ha señalado el intérprete en un comunicado publicado el día que tenía que comenzar el juicio en apelación por esa condena, un proceso al que renunció, lo que convierte la sentencia en definitiva.

El protagonista de 'Cyrano de Bergerac' ha reconocido que en los rodajes durante mucho tiempo se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias" sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa como (él) pudo ser".

Frente a ello, Depardieu, que está a punto de cumplir los 78 años, ha presentado sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud. En el comunicado, ha señalado que, en los rodajes, solía recurrir a un "humor vulgar y sexualmente sugerente", y que ahora comprende que "existe una línea que separa la desfachatez de la ofensa".

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", ha señalado el actor, condenado por haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película 'Les volets verts', que él protagonizó.

Nada más conocer el veredicto, los abogados del actor, que durante todo el proceso había defendido su inocencia, anunciaron su intención de recurrirla, pero la pasada semana ya presentaron una demanda de desestimiento que anulaba el juicio que iba a comenzar este lunes en París.

El abandono del recurso convirte en definitiva la sentencia dictada en primera instancia en mayo de 2025, que no le condenaba a entrar en prisión.

Aquel veredicto consideró demostrado el comportamiento excesivo del intérprete con las mujeres, así como su carácter "grosero" y "bocazas", que el propio acusado reconoció durante la vista.

Los jueces agregaron que el hecho de que Depardieu no reconociera los hechos ni pidiera perdón era la demostración de que no había asumido la noción de consentimiento. Con el comunicado publicado, el intérprete, que tiene abiertas otras causas por motivos similares, parece haber cambiado su actitud frente a este concepto.

Los jueces dieron crédito al testimonio de una de las denunciantes, que aseguró que el actor le atenazó con las piernas y le sobó el trasero y los senos en un palacete en el que se desarrollaba el rodaje en septiembre de 2021, al tiempo que profería expresiones soeces.

"Mira mi parasol, te lo voy a meter en la vagina", le dijo el actor, una escena corroborada por algunos testigos y negada por el intérprete, que aseguró que solo pretendía sujetarla para no caer, una versión rechazada por los magistrados.

La segunda víctima, una asistenta de dirección, relató durante el juicio como Depardieu introdujo su mano bajo su pantalón cuando le acompañaba a su camerino, el primero de tres tocamientos que le llevaron a quejarse a sus superiores, lo que se tradujo en una reprimenda del actor y en que fuera apartada de sus funciones.

El actor acumula una veintena de denuncias similares, algunas de ellas ya despachadas por prescripción, entre las que destaca la de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de haberle violado en 2018, una denuncia por la que está procesado y pendiente de que se decida si debe volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

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