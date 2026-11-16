La 'ficción sanadora' que triunfa en Japón y Corea conquista el mundo con una nueva librería mágica

La librería de la memoria , de Song Yu-jeong, amplía el catálogo de healing fiction —de ficción sanadora— que viene del lejano oriente, con una historia sobre duelo, memoria y redención.

Son incontables los pequeños establecimientos perdidos en las estrechas calles de Tokio, Seúl o Kioto con poderes sanadores. Librerías —sobre todo—, pastelerías, panaderías o cafeterías a las que los protagonistas entran por casualidad y encuentran en su interior la respuesta y solución a esos problemas emocionales que van arrastrando.

Todos estos libros forman parte del conocido como healing fiction, un género que se basa en ofrecer historias capaces de sanar a quienes las leen. Literatura que calma el alma y ofrece ejemplos de superación, de cielos oscuros abriéndose, de tormentas amainando y de luz entrando por las ventanas en una mañana otoñal.

El healing fiction es un género que se basa en ofrecer historias capaces de sanar a quienes las leen

Ejemplos de ello son superventas como Te receto un gato, La biblioteca de los nuevos comienzos, La asombrosa tienda de la señora Yeom, La lavandería de almas de Marigold o Antes de que se enfríe el café. Este último título, publicado en Japón en 2015, por cierto. Porque tanto allí como en Corea del Sur esta literatura arrasa desde hace más de una década. La pandemia de la Covid extendió esta otra pandemia, la de la ficción sanadora, por todo el mundo.

En 2020 Matt Haig publica en Reino Unido La biblioteca de la medianoche, posiblemente el primer gran éxito europeo de este género. Y desde ahí los títulos no han dejado de multiplicarse.

Una librería imposible

A La librería de la memoria llega Jiwon por azar. La lluvia sobre Seúl descarga sobre ella mientras pasea para tratar de calmar su ansiedad. Le persigue la frase que le ha dicho un médico días antes: "Su duelo es demasiado largo...". La muerte de su madre sigue minándole el alma y ella, incapaz de librarse de la culpa y la pena, no es capaz de pasar página.

Cuando Jiwon ojea algunos volúmenes que hay en las estanterías descubrirá que son sus propios libros

Cuando la tormenta le obligue a parar su deambular, se refugiará en el porche de una extraña tienda, una librería difícil de catalogar. Sobre todo cuando se decida a abrir sus puertas. Dentro, el espacio es inmensamente grande, mucho más de lo que parecía por fuera. Tanto es así que en uno de sus pasillos hay incluso un árbol entre las estanterías.

Pero lo más sorprendente no es eso. Cuando Jiwon se decide a ojear algunos de los volúmenes que hay en las estanterías descubrirá que aquellos son sus propios libros, los que leyó de niña y que reseñó en las páginas finales. Allí está su letra, su pasado. Incapaz de comprenderlo, decide irse pero en la puerta escucha una voz: "Si abres esa puerta podrás irte, pero jamás regresar".

Ver el pasado a cambio del futuro

Ahí conoce Jiwon a la gerente de la librería, K. Ella le contará cómo funciona aquel mágico lugar en el que se pueden consultar todos los libros de su vida. Esas lecturas pueden llevarla al pasado, a los momentos que evocan. Solo tiene que elegirlo, marcar la página concreta y pasará tres horas en aquel momento pretérito.

Puede realizar tres viajes en el tiempo, pero cuanto más atrás vaya, más tiempo futuro deberá pagar a cambio

Tiene la posibilidad de realizar tres viajes en el tiempo, pero cuanto más atrás vaya, más tiempo futuro deberá pagar a cambio. Se abre entonces ante ella una pregunta: ¿Está dispuesta a cambiar su propio destino a cambio de la posibilidad de un futuro? ¿Puede el pasado ser la puerta para un mañana mejor?

Y sobre todo: ¿hacia dónde hay que dirigir la mirada? ¿Hacia adelante o hacia atrás?

De internet al mundo

La librería de la memoria nació como un proyecto en internet publicado por All Day, un seudónimo bajo el que se escondía la joven escritora surcoreana Song Yu-jeong. Financiado por crowdfunding, la historia fue tomando forma con un seguimiento muy amplio, lo que llamó la atención de una de las editoriales más importantes del país: Dasan.

Convertida en un enorme fenómeno editorial en Corea del Sur, la novela ya está publicada en 20 idiomas

Convertida en un enorme fenómeno editorial en Corea del Sur, la novela llegó a la Feria del Libro de Frankfurt en 2025 con muchas novias. Tantas que ya está publicada en casi 20 idiomas y las cifras no dejan de subir.

Escrita con una sencillez, o austeridad, muy asiática, la novela te lleva —casi te empuja— dentro de la historia sin darte tiempo a cuestionarte nada. Lo imposible surge por arte de magia y en esa nube de irrealidad se monta el lector, en un viaje en el que el dolor ajeno sirve como bálsamo y el poder de la literatura abre puertas eternamente cerradas.

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