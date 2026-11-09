Vox rechaza también las subvenciones al cine dirigido por mujeres en Castilla y León: "No vamos a premiar a una película por el sexo de quien la dirige"

Los detalles El consejero de Cultura, José Alberto Díaz, afirma que su departamento no va a financiar con dinero público "lo que muestre una versión sesgada de la realidad".

El consejero de Cultura de Castilla y León, José Alberto Díaz, de Vox, ha criticado el cine español, primero atacando la Seminci de Valladolid por no incluir películas que resalten la grandeza de España, y ahora oponiéndose a las subvenciones a películas dirigidas por mujeres según la Ley del Cine. Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda, Díaz defendió la libertad de creación, pero rechazó financiar proyectos ideológicos con dinero público. Aunque algunos ciudadanos piden eliminar las ayudas al cine, Díaz reconoce la necesidad de apoyo para el sector audiovisual de Castilla y León. La Junta mantendrá su apoyo a la Seminci, pero aboga por un diálogo constructivo y crítico.

Al consejero de Cultura de Castilla y León, de Vox, José Alberto Díaz, está claro que se le atraganta el cine que se hace en España. Primero atacó la Seminci de Valladolid porque no había películas que hablaran sobre la grandeza de España y, ahora, se planta contra las subvenciones que la Ley del Cine da si la película es dirigida por una mujer.

"No vamos a premiar a una película por el sexo de quien la dirige, como pretende el proyecto de Ley de Cine del Gobierno. No vamos a financiar con dinero público lo que muestre una versión sesgada de la realidad para mantener un relato único e interesado". Así lo ha declarado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

La sesión estaba programada para hablar del presupuesto de su departamento para 2027, y Díaz Pico se ha referido a las ayudas convocadas por la Junta para este 2026, en las que ha introducido un nuevo criterio para tratar de evitar proyectos ideologizados o que adoctrinen, lo que ha generado polémica en el sector audiovisual.

"Defendemos la libertad de creación, no censuramos ninguna producción, pero con el dinero público, que es el dinero de todos, no vamos a financiar proyectos ideológicos interesados, ni de un sesgo, ni de otro", ha resumido el consejero, una semana después de que haya concluido el plazo para presentar solicitudes de ayuda para esta convocatoria (325.000 euros), por lo que en pocas semanas serán resueltas.

El consejero ha asegurado que "muchos ciudadanos" les reclaman eliminar las ayudas al cine para que este sector "se financie con sus producciones, como cualquier empresa", aunque ha considerado que el sector audiovisual de Castilla y León "necesita el apoyo" y su departamento "estará a la altura".

"No vamos a premiar una película por el sexo de quien la dirige, como pretende el proyecto de Ley del Cine del Gobierno", ha añadido el consejero.

Sobre la Seminci, Díaz Pico ha indicado que para 2027 la Junta mantendrá sus 250.000 euros, que ve como una "muestra de compromiso", aunque ha indicado que esa colaboración con el festival "debe examinarse" como un acontecimiento cultural y turístico: "Estamos abiertos a un diálogo constructivo, siempre desde la pluralidad y neutralidad, forjando aficionados al cine con espíritu crítico".

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