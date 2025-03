Depardieu admite haber agarrado a una mujer por las caderas, pero niega la agresión sexual: "No soy un sobón"

Gérard Depardieu reconoce que agarró por las caderas a una de las mujeres que le acusan de agredirlas sexualmente, pero niega la agresión en sí. Así lo ha defendido este martes en el juicio contra él, donde el actor francés también ha excusado los comentarios groseros que hizo a una de las víctimas, aduciendo que estaba de mal humor.

Depardieu, que acumula una larga lista de acusaciones por violencia sexual, se sienta por primera vez en el banquillo en este juicio, en el que está acusado en concreto de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película 'Les volets verts' en 2021.

"Le agarré las caderas", ha admitido este martes, reconociendo así el contacto físico con una de las denunciantes, una decoradora del set. "Le agarré la cadera para no resbalar porque estaba muy enfadado con ella, con el calor, era un viernes hacia el final de la grabación, estaba muy cansado", ha esgrimido sin embargo el actor ante el tribunal de París que le juzga, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. Según Depardieu, estaba enfadado con la víctima por el trabajo de esta y ella se sorprendió por ello.

"No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plató de cine. No soy un sobón. Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco", ha aseverado asimismo el actor, de 76 años, según recoge la agencia Efe. También ha alegado, de acuerdo con Reuters, que en el momento de los hechos él tenía tanto sobrepeso que hubiera sido imposible atrapar a la víctima entre sus piernas, como ella le acusa. También ha defendido que los comentarios groseros que le hizo no iban dirigidos a ella personalmente, sino a su trabajo.

Son las primeras declaraciones de Depardieu en un juicio en el que se enfrenta a una posible sentencia de hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa. El juicio, que está previsto se prolongue tres días, iba a celebrarse inicialmente en octubre, pero se pospuso por los problemas de salud del actor y arrancó finalmente este lunes.

Depardieu está acusado de realizar tocamientos en el set de rodaje a la decoradora, a quien habría arrastrado hacia sí y atrapado con sus piernas antes de manosearle cintura, caderas, pechos y genitales mientras le decía obscenidades, una escena que habrían presenciado tres testigos. A la segunda víctima la habría manoseado tanto en el set como en la calle.