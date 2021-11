'Veneno' se ha hecho con un nuevo galardón. La serie dirigida por 'Los Javis' para ATRESplayer Premium ha ganado el Fotogramas 2020 a la mejor serie española.

Los lectores de esta revista le han otorgado este reconocimiento a la obra en la que Javier Calvo y Javier Ambrossi narraron la vida y la muerte de Cristina Ortiz, uno de los iconos más LGTBi más importantes en nuestro país.

Javier Calvo ha querido dedicar este galardón a una de las protagonistas de la serie, Isabel Torres, que precisamente este lunes se despidió de sus seguidores en redes sociales anunciando que le quedaban dos meses de vida. "Este premio hoy va para Isabel Torres, que ha hecho un personaje inolvidable. Ahora está luchando contra el cáncer y, bueno, esto es para ti", ha señalado desde el escenario.

Por su parte, Javier Ambrossi ha recordado que cuando empezaron a crear esta serie deseaban que fuera una obra que "demostrara que las historias LGTB no son nicho, son humanas, y son de todos y todas". Para él, este premio "demuestra que es así".

Pero este no es el único galardón que la serie ha recibido. El pasado verano el Ministerio de Igualdad organizó la primera edición de los 'Premios Arcoíris' para reconocer la defensa de entidades y personas de los derechos del colectivo LGTBI. Entonces, Javier Calvo fue el encargado de recoger el premio a 'Veneno', por la visibilidad trans en la cultura.

"Cuando estoy en el Orgullo o en eventos como este, yo siempre me acuerdo de que en el colegio creía que iba a estar toda la vida solo, y no solo no he estado solo sino que gracias a personas como vosotros, vosotras y vosotres y toda vuestra lucha estamos aquí, nos apoya el Gobierno y tenemos nuestro momento", decía entonces.

Asimismo, hace tan solo un año las protagonistas se llevaron el Ondas Nacional de Televisión por la mejor interpretación femenina en ficción.

Esta serie documental está protagonizada por Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, que encarnan a Cristina Ortiz en las distintas etapas de su vida. Ha sido producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films.