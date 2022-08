"Es indignante la situación que vivimos ayer volviendo del Arenal Sound en uno de sus buses oficiales dirección a Alicante": así comienza la historia que la usuaria de Twitter @graacee31 publicó en la red social y una de las muchas historias que han hecho que Facua-Consumidores en Acción haya presentado una queja formal en la Generalitat de Valencia. "Subiendo al bus notamos que el aire acondicionado no funcionaba y el conductor, el cual pertenece a la empresa de autocares Agostense, nos mintió diciendo que funcionaría en unos minutos", continúa.

La tuitera y asistente al festival asegura que después de arrancar el autobús el aire seguía sin funcionar, "alcanzando cerca de los 40 grados" en algún punto, por lo que "muchos" de los pasajeros pidieron al conductor que se detuviera y permitiera el descenso de los que no quisieran continuar el viaje. "Nosotros nos hacíamos responsables de volver a Alicante, pero no podíamos estar tres horas más en esa situación". Según cuenta la joven, varias personas empezaron a marearse y a tener ataques de ansiedad mientras "el suelo estaba encharcado de sudor"; al no dejarles bajar, continúa, se vieron obligados a llamar a la Policía, que "finalmente obligó al conductor a bajar y dejarnos salir". "

La gente bajaba del autobús con muchos ataques de ansiedad, llorando, mareados y con mucho calor. Hay quien llegó a tener fiebre y/o vomitar. Las ambulancias llegaron y nos ayudaron y posteriormente nos reubicaron en varios autobuses de la misma compañía, los cuales tenían espacio sobrante", añade, criticando que no les hubieran permitido antes del cambio.

Tres de los afectados, Gracia, Ángela y Andrea, señalaron en Antena3 que "el conductor decía que no le permitían parar" y que no hizo nada por ayudar a los pasajeros, muchos de los cuales, aseguran, sufrieron lipotimias, vómitos y ataques de ansiedad. Ante esta situación, Facua ha solicitado a la Generalitat de Valencia que abra una investigación y valore la apertura de expediente sancionador a la compañía encargada de los traslados a Alicante de los usuarios del Arenal Sound, celebrado entre el 2 y el 7 de agosto en el municipio castellonense de Burriana.

La entidad ha detallado que, de acuerdo al testimonio de una de las personas afectadas, los usuarios pidieron al conductor que detuviese el autobús para bajarse, pues las condiciones no eran las apropiadas para realizar un viaje de más de dos horas y media con unas temperaturas que rondaban los 40 grados. Los pasajeros relatan que el conductor hizo caso omiso a esta petición, por lo que procedieron a llamar a la Policía para explicar lo que estaba ocurriendo. Tras la llegada de los agentes, se procedió a la reubicación de los viajeros en autobuses de la misma compañía para completar el viaje hasta Alicante. Algunos de los viajeros requirieron asistencia sanitaria tras sufrir golpes de calor, ha señalado la entidad de consumidores.

Así pues, Facua ha denunciado a la empresa ante la Dirección General de Comercio y Consumo y la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Igualmente, la asociación ha pedido a ambos organismos que se investiguen los hechos acontecidos y, concretamente, que si la falta de climatización del autobús y la actitud del conductor han podido provocar situaciones de peligrosidad para la integridad física de los viajeros.

También ha solicitado que se lleve a cabo una investigación a la empresa con el fin de acreditar que su flota de autobuses cuenta con los requisitos técnicos necesarios que se exigen para desarrollar la actividad del transporte de viajeros por carretera. Por último, ha requerido a la Generalitat que, en caso de que detecte que estos hechos hubiesen provocado el incumplimiento de la normativa vigente, se lleve a cabo la apertura del expediente sancionador correspondiente.