Estopa añora cuando en el bar de sus padres "todo tipo de gente hablaba de política sin mal rollo": "Quiero esa España"

"En el bar de mis padres se reunía gente de todo tipo, era como un foro romano, pero tras el debate, se tomaban un botellín y se acababa el mal rollo, así quiero que sea España", afirma David Muñoz.

Aprovechando la campaña electoral, David y José Muñoz recuerdan cómo se vivía en el bar de sus padres la política: "Se reunía todo tipo de gente, andaluces, madrileños, gente del PP, del PSOE, del PCE..". "Había debates muy interesantes", destaca José en el vídeo, donde David reconoce que aprendió "mucho de ellos".

"Después de discutir un debate de altura, porque era como un foro romano el bar, después se tomaban un botellón y se acababa el mal rollo", recuerda David Muñoz, que destaca que eso es lo que le gustaría "que pasara en España en un futuro". Por eso, Estopa pide que se respeten las opiniones.

Tras escucharle, Alfonso Arús afirma que "lo tenemos mal": "Yo creo que en el bar ahora mismo no se daría". Y es que desde el plató de Aruser@s lamentan que "está todo mucho más polarizado". "Ahora es mucho peor la política que el fútbol", critica el presentador.

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