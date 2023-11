Green Day vuelve a subirse a los escenarios y aterrizará a en España como cabeza del festival O Son do Camiño en Santiago y luego los músicos tocarán en Madrid. El concierto en la capital será la segunda de las dos fechas confirmadas en el territorio español para su gira europea 'The Saviors Tour'.

Una de las bandas más grandes del rock americano arrancará su gira europea en España y se subirá al escenario de la Caja Mágica de Madrid de la mano de Road to Río Babel, un evento hermano del Festival Río Babel. Será un concierto en el que además de repasar su discografía llena de éxitos, celebrará el 30 aniversario de 'Dookie' y los veinte años de 'American Idiot', dos álbumes básicos en su discografía.

La esperada cita en la capital será el próximo 1 de junio de 2024, así que aún habrá que esperar varios meses para ver a los artistas en carne y hueso, pero las entradas del concierto se ponen a la venta esta semana y habrá una preventa y una venta general.

Además, la gira llega después del lanzamiento de su nuevo álbum, 'Saviors', que está previsto para el próximo 19 de enero del cual ya hemos hemos escuchado uno de los singles 'The American Dream is Killing Me'. Así que es muy posible que también toquen algunos de sus nuevos temas por primera vez en España.

Cómo y cuándo comprar las entradas

Según la página oficial del Festival Río Babel, la preventa de entradas para el concierto estará disponible a partir del próximo miércoles 8 de noviembre a las 10:30 horas en la web del festival.

No obstante, los usuarios que quieran hacerse con un ticket de manera anticipada tendrán que registrarse los días previos, concretamente, este lunes 6 de noviembre cerraron el registro. Tras realizar la inscripción, los clientes recibirán un código de referencia con el que podrán comprar un máximo de cuatro entradas por persona.

Por otro lado, la venta general de tickets se abrirá un par de días después, el próximo viernes 10 de noviembre, pero es posible que queden pocas en la venta general tras la venta anticipada.