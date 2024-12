'Emilia Pérez', la película que ha encumbrado a la actriz española Karla Sofía Gascón y que representará a Francia en los Óscar

'Emilia Pérez', el musical sobre una narcotraficante transexual mexicana, amenaza con convertirse en una de las películas del año. A su protagonista le da vida la actriz española Karla Sofía Gascón, quien ha conseguido que Francia se rinda a sus pies, representar al país galo en la próxima gala de los Premios Óscar y ser galardonada con el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Todos estos hechos la confirman como una de las actrices del momento. Llega a los cines el próximo 5 de diciembre.

Durante una entrevista previa al estreno, Gascón ha recordado cómo llegó al rodaje cuando ya habían probado a muchas actrices y como su química con el director Jacques Audiard surgió de manera inmediata: "Yo me aproveché y le decía: 'No, Jacques, esto mejor lo hacemos así', y tiraba para mi casa y hacía lo que me venía a mí bien". Asimismo, ha rememorado cómo fue la primera vez que vio la película en el Festival de Cannes: "Le miré (a Audiard) y dije: 'Qué cabrón eres', y me miró, me hizo así y mira, se me saltan las lágrimas, es que es muy fuerte".

Gracias a su papel, la actriz española se ha convertido en una de las intérpretes del momento, y Gascón ha asumido la responsabilidad de este hecho siendo una mujer trans: "Represento a muchas personas a las que no quiero defraudar y creo que tengo que hacer algo en la parte que me toca. El granito de arena que yo pueda aportar porque seamos mejores como seres humanos".

Definitivamente, la estrategia no ha podido salir mejor, dada su nominación a los premios más importantes del cine, siendo una historia hablada y cantada en español que su director ha calificado como "una película bastarda", al tiempo que ha afirmado que "somos unos bastardos, me encanta, es de una gran inteligencia y un gran avance para Francia, en realidad".