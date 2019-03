"Me han tocado partes del cuerpo que no deberían": el Primavera Sound estrena un protocolo contra el acoso y las agresiones sexuales

No son cabezas de cartel aunque su papel en este festival es importante. Un grupo de voluntarias estarán atentas de si alguna mujer sufre acoso o una agresión sexual en el festival.

De hecho, disponen de un stand para dar información y atención. "Tenemos un espacio con mesas, aguas, pañuelos...", afirman desde la organización del Primavera Sound.

Las agresiones en este tipo de festivales son mucho más comunes de lo que parecen. "Me han tocado partes del cuerpo que no deberían", afirma una joven. "Te rozan y estás incómoda en el concierto", explica otra de las asistentes a los conciertos.

El Primavera Sound asegura que, en 18 ediciones, no ha recibido denuncias de este tipo. "Eso no quiere decir que no suceda como puede ocurrir en otro ámbitos", señala Alberto Guijarro, coordinador del festival.

Además, este año el festival cuenta con el doble de grupos y de solistas femeninas. Alcanzan hasta el 20% del total del cartel. Un mundo musical en el que las mujeres siguen estando expuestas y lidian contra el machismo.

En el festival de Las Paellas de Valencia, con un formato parecido, una chica denunció que la violaron en un baño. Desde el Primavera Sound harán todo lo posible para que ellas, en su festival, disfruten y bailen totalmente relajadas.