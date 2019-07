Héctor Gómez, hijo del actor Eduardo Gómez, fallecido en Madrid a los 68 años, ha expresado su admiración por la "fortaleza" de su padre, que ha luchado "como buen gladiador" contra el cáncer, una enfermedad que llevaba "con la máxima discreción posible".

En declaraciones a los medios en el Tanatorio de la M-30 de Madrid, donde han sido traslados los restos mortales del popular cómico, Héctor Gómez ha destacado que su padre "luchó hasta el final".

"Era muy buena persona, con un gran corazón y, como buen gladiador que era, ha luchado y ha muerto en paz y tranquilo", ha afirmado su hijo, quien también ha destacado que solo al final la familia ha hecho pública la causa del fallecimiento, un cáncer, porque quiso llevar la enfermedad de manera discreta para "no preocupar ni hacer sufrir a la gente".

"La batalla ha sido dura, de bastantes meses de entrada y salida del hospital, y él ha luchado por su vida, por curarse, pero el cáncer le ha ganado la batalla", pese a su "fortaleza envidiable". Héctor Gómez, también actor, ha recordado que el artista fallecido -conocido por sus papeles en series como 'La que se avecina'- cumplió este sábado 68 años y que, a pesar de que su cuerpo estaba "casi agotado", su mente "seguía luchando" y estaba lleno de proyectos.

Gómez, que ha agradecido el apoyo de los seguidores de su padre, lo ha definido como un "modelo a seguir", una persona a quien le gustaba ayudar a la gente, además de hacerles reír, porque consideraba que la risa "es la cura del alma".

"La mayor enseñanza que me ha dejado es que, por muy mal que estés, siempre puedes salir a la superficie. Lo pasó muy mal durante su vida, tuvo etapas muy malas, y me enseñó que por muy abajo que estés, siempre puedes salir a la superficie. Es un ejemplo de superación", ha concluido el hijo. Los restos mortales de Eduardo Gómez serán incinerados este lunes a mediodía en el madrileño cementerio de La Almudena.

Enorme dolor tras su pérdida

El mundo de la interpretación ha quedado totalmente consternado por la pérdida del actor. El que fuera su hijo en la ficción de Antena 3 'Aquí no hay quien viva, Fernando Tejero, ha escrito: "Me dejas sin palabras, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño, amigo querido. Buen viaje, compañero".

También Nacho Guerreros ha mostrado sus condolencias: "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso".

Otros como Santiago Segura han destacado su sencillez y su capacidad para hacer reír: "Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP".

Eduardo Gómez se va para siempre, pero en el recuerdo de todos nosotros están momentos inolvidables como los que nos dejó interpretando a Mariano en 'Aquí no hay quien viva'.