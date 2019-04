Un ejemplo de ilusión y de unión: la historia de 'Sueños de sal', el documental que logra ser candidato a un Goya en dos semanas

La burbuja inmobiliaria explotó y el paro en Novelda alcanzó un 35% un buen lugar para rodar el documental humano 'Sueños de sal', que nos lanza una pregunta: ¿seguimos teniendo ilusión en estos tiempos?. "Es un documental optimista que pretende llegar al corazoncito de la gente", afirma Alfredo Navarro, directos de 'Sueños de sal'.

Los sueños de cuatro habitantes de Novelda son en el hilo conductor de este documental nominado al Goya. Convertirse en un gran luchador, independizarse, ser pianista o aprender a tocar la guitarra a los 62 años son los sueños de Comino, Irene, Alejandro y Mariano. "Pasan los años y debido a tu trabajo o a las responsabilidades, nunca tienes tiempo", afirma Mariano, que ha recuperado su sueño de infancia de ser guitarrista. El rodaje de 'Sueños de sal' le ha animado y le ha ofrecido su primer concierto aunque, por ahora, sea en playback.

Para Alejandro, un chico invidente, participar en el tema principal del largometraje no sólo fue un honor. La canción ha competido en los Oscar de la música contra la mismísima Lady Gaga. "Me dío un poco la risa por la situación al decir '¡ostras que también está Lady Gaga!' y pensar que estábamos conpitiendo con la reina del pop", cuenta orgulloso No ganaron el premio y no se sabe si 'Sueños de Sal' ganará el Goya.

Lo que está claro es que este documental, cuya recaudación va destinada a fines solidarios y que logró reunir en su estreno a 6.000 habitantes de Novelda, ya ha cumplido su gran objetivo: demostrar que todo parece imposible hasta que se hace.