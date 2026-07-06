El día que María Hervás dio voz a la víctima de 'La Manada': "Tiene una madurez increíble"

El contexto La víctima de La Manada, fue vapuleada en redes sociales, cuestionada e insultada. La actriz María Hervás se metió en su piel en el teatro y laSexta habla con ella.

María Hervás, conocida por sus papeles en series y películas, ha destacado también en teatro, especialmente con la obra 'Jauría'. Esta función, basada en la transcripción del juicio de la violación múltiple de La Manada, le permitió a Hervás tratar personalmente con la víctima y describir el papel como uno de los más difíciles de su carrera. Aunque la víctima no vio la obra, Hervás destaca su madurez y fortaleza. 'Jauría' buscó concienciar sobre las agresiones sexuales, pero Hervás señala que aún queda mucho por hacer, ya que las denuncias por violaciones y agresiones sexuales en España continúan en aumento.

Además de ser conocida por sus papeles en series de éxito como 'Machos Alfa' y 'El Inmortal' y películas como 'El fantasma de mi mujer' o 'Políticamente incorrectos', María Hervás también ha trabajado mucho en teatro. Uno de sus proyectos más aclamados fue la función 'Jauría', en la que protagonizaba a la víctima de la violación múltiple de La Manada.

Una obra que fue bastante sonada y, además, gracias a ella, la actriz llegó a tratar personalmente con la víctima. Hervás habla con laSexta y lo califica como uno de los papeles más difíciles de su carrera.

La obra "Jauría" reproducía sobre las tablas, palabra por palabra, la transcripción del juicio de esta violación grupal. "Cuando tú reproduces el lenguaje de una persona te metes dentro del tipo de pensamiento y del tipo de sentir de esa persona", explica Hervás.

Aunque la víctima nunca vio la obra, Hervás nos cuenta que tuvo la oportunidad de conocerla. Y de alguna manera rompió con su idea de lo que es una víctima. "Me emociona mucho ella, más allá de la historia... porque ella no es solo eso. Es una chica de una madurez increíble, con un discurso ideológico potentísimo", cuenta la actriz.

El encuentro con la víctima fue posterior al estreno de 'Jauría'. La chica nunca llegó a acudir a las funciones porque "no se sentía preparada", solo lo hicieron sus padres. Cuenta también que el recuerdo que tiene de ella "es interesante", puesto que cree "que rompe mucho todos los prejuicios que se han ido instalando en la sociedad respecto a qué tiene que ser formalmente una víctima".

La actriz dice que se encontró con una mujer que, "pese a que por supuesto vive traumatizada por una cosa tan bestia, tan salvaje como lo que sucedió, sigue manteniendo un brillo brutal en los ojos".

"Pensamos que tiene que ser alguien que este todo el tiempo apenado, que haya perdido el brillo. Y todo lo contrario: yo conocí a una chica muy consciente de lo que le había sucedido, teniendo que luchar cone so durante el resto de su vida. Pero una chica a la que le brillaban los ojos de manera increíble, llena de vida", añade.

La obra 'Jauría' sirvió para concienciar, pero Hervás cree que, diez años después, todavía queda mucho trabajo por hacer. "Creo que a nivel teórico hay una cierta conciencia más elevada, pero los datos no acompañan".

En España, las denuncias por agresiones sexuales no han dejado de aumentar. En 2026 se denuncian 14 violaciones al día, es de decir una violación cada hora y 40 minutos; y 39 agresiones sexuales al día (sin penetración), una cada 37 minutos. Unas agresiones que no dejan de aumentar, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido