Demi Lovato habla por primera vez tras ingresar en el hospital por una sobredosis: "Seguiré luchando"

Demi Lovato rompe su silencio tras su ingreso en el hospital por una sobredosis a través de un mensaje de Instagram. La cantante de 25 años afirma que necesita tiempo para sanar y asegura que seguirá luchando para vencer sus adicciones.

"Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo", explica Lovato, quien continúa sincerándose: "Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho".

La cantante también tuvo palabras de agradecimiento para sus fans, con quienes está "eternamente agradecida". "Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien", añade antes de acordarse del personal del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, que le salvó la vida, según reconoce.

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi camino hacia la recuperación y la sobriedad. Seguiré luchando", concluye en su mensaje.