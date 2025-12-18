Cypress Hill y The Prodigy se suman al Mallorca Live 2026: conoce el cartel completo y todos los detalles

El contexto Cypress Hill, The Prodigy, The Libertines, Aitana, Viva Suecia Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente y Standstill, entre otros, se unen a la novena edición del Mallorca Live 2026.

Mallorca Live 2026 ha dado a conocer su cartel al completo este jueves. Dos días, 12 y 13 de junio de 2026, cargados de música y con grandes artistas del panorama nacional e internacional. Las entradas que ofrecerá el festival (General, VIP, Terraza, Golden y Premium) ya están a la venta desde 65 euros en la web oficial y en entradas.com. Con Aitana, The Prodigy, Cypress Hill y The Libertines a la cabeza del cartel, la isla se prepara para una novena edición inolvidable.

Dos días de música y talento que arrancarán el viernes 12 de junio con los británicos The Prodigy, una de las bandas más influyentes de la música electrónica y pioneros de la cultura rave. A Mallorca regresan más de 20 años después de su primera visita The Libertines, la banda liderada por Carl Barât y Pete Doherty. Por su parte, el joven dúo franco-escocés YES AND MAYBE acudirá a la isla con su inminente álbum debut, 'Train to Nowhere'.

En el ámbito nacional, a la visita ya anunciada de Viva Suecia, se suma como uno de los platos fuertes de la jornada Dani Fernández. Hay más, los granadinos La Plazuela, consolidada como una de las propuestas más frescas del panorama nacional, vuelven también a la isla para esta edición.

Por su parte, el rompedor indie-rock de Ultraligera, una de las revelaciones del año, se estrenan en Mallorca Live junto a Belén Aguilera y Standstill, que celebran el 20º aniversario de 'Vivalaguerra'. El talento local de las islas vuelve a estar presente con las propuestas de Amura y las solventes guitarras de Vënkman.

La segunda jornada, el sábado 13 de junio, estará encabezada por Cypress Hill, la banda californiana que revolucionó el género en los 90. Así, ayudaron a abrir el camino a los raperos para utilizar el español en sus rimas y dejaron una huella imborrable con unas canciones que ya unen a varias generaciones.

Desde Liverpool vendrán The Wombats, una de las formaciones clave de la escena indie rock de finales de los 2000. El crisol de estilos lo completan Arp Frique & The Perpetual Singers, el proyecto musical liderado por el multiinstrumentista holandés Niels Nieuborg, quien acompañado por voces como la de Rocq-E Harrell –leyenda del soul y R&B que ha trabajado con artistas como Stevie Wonder, Patti LaBelle y Earth, Wind & Fire– crea una mezcla única de P-funk y gospel-disco.

Aitana será sin duda el mayor reclamo nacional de la jornada, con 'Cuarto Azul', su último y celebrado trabajo. A la artista se suman uno de los fenómenos de este 2025, Rusowsky, autor de uno de los discos del año, 'Daisy'; las poderosas canciones de Lia Kali; y la potencia infalible sobre el escenario de León Benavente. El cartel del sábado se nutre además con una selección de propuestas en pleno auge: Depresión Sonora, pablopablo, Rata y Carmen y María.