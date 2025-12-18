La actriz Meg Ryan homenajea a Rob Reiner tras su fallecimiento: "Gracias por tu fe en lo mejor de las personas"

Los detalles La actriz que protagonizó 'Cuando Harry encontró a Sally', de Rob Reiner, considerada como la última gran comedia romántica del siglo XX, dedica unas bonitas palabras al que fuera su director y a su mujer en su cuenta de Instagram.

Meg Ryan no tenía ni 30 años cuando protagonizó, en 1989, 'Cuando Harry encontró a Sally', junto a Billy Cristal. El director de esta recordada película de Hollywood en la que dos jóvenes universitarios se conocen por causalidad y que fue recordada, también, por aquel mítico orgasmo femenino, no era otro que el cineasta Rob Reiner, asesinado junto a su mujer en su casa de Los Ángeles esta misma semana.

La actriz estadounidense se ha sumado a las reacciones por el fallecimiento del director y le ha dedicado un sentido homenaje en su cuenta de Instagram: "Gracias, Rob y Michele, por vuestra forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país".

"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia imposible, que algo bueno pueda venir, algo generado... No lo sé, pero mi conjetura es que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión de los otros y a un poco de paz", finaliza Ryan.

Esta famosa película está considerada como la última gran comedia romántica del siglo XX y plantea la gran pregunta de todos los siglos: ¿pueden un chico y una chica ser simplemente amigos?

