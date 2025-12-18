Ahora

Antes de ser detenido

Salen a la luz nuevas imágenes de Nick Reiner tras el presunto asesinato de sus padres Rob y Michele

¿Por qué es importante? Las imágenes muestran al hijo de Rob Reiner y Michele Singer entrando en una gasolinera en Los Angeles. Las cámaras captan, poco después, cómo llegan los coches de Policía a detenerle.

El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles (EE.UU.), en las que se muestra que no opuso resistencia.

Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick Reiner, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC), a unos 24 kilómetros de la casa de sus padres.

El video muestra cómo el hijo de la pareja, vestido con una chaqueta deportiva negra y verde, una gorra y una mochila roja, pone las manos en alto sin oponer resistencia.

Nick Reiner también fue captado en cámara momentos antes del arresto deambulando por la tienda de la gasolinera, con su mochila al hombro y una bebida embotellada en la mano. El hijo mediano de Rob Reiner ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona y un cargo más por haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo.

Las imágenes fueron dadas a conocer este miércoles cuando Reiner se presentó por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen. Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Su próxima audiencia fue programada para el 7 de enero.

