Manuel Hidalgo Sierra (Indio) y Luis Abril Martín (Nitro) pasean por el barrio madrileño de Puerta del Ángel desprendiendo chulería en cada paso con sus pelos largos sueltos, abrigos de piel suave, pendientes en las orejas y gafas de sol. Están contentos con todo lo que están logrando. Esta semana han lanzado el segundo single de su próximo LP y han hecho cantar y bailar a su público en la sala El Sol repleta, después de que sus entradas se agotaran en pocas horas.

Llevan el flamenco hasta tatuado en su piel (El Torta protagoniza la tripa de Nitro) y su mezcla de este con música electrónica ha llegado hasta las cuevas del Sacromonte. Estos dos orgullosos granadinos se consideran fieles a sus raíces, pero sus ganas de seguir aprendiendo música nueva les está haciendo un hueco en un público variado que se deja enamorar con sus letras y melodías.

Esta primavera lanzan su segundo disco, 'Roneo Funk Club', y, tras un abrazo con sonrisas de oreja a oreja, La Plazuela se sienta a hablar con laSexta en las oficinas de Taste The Floor.

Pregunta: - Todos, de pequeños, teníamos una plaza donde bajábamos con los demás niños. ¿Qué se hacía en vuestra plaza? ¿De ahí surge 'La Plazuela'?

NITRO: - Las plazas molan, pero en verano o primavera. En invierno, con el frío que hace, es imposible. Donde vivía mi abuela, debajo de la piscina que había en su urbanización, había como una habitación donde guardaban la basura, pero era grandecilla. Entonces, le pedía yo las llaves a la conserje y nos metíamos ahí. Pusimos unos bancos de la calle y nos llevábamos nuestro vinito, tocábamos la guitarra, nos grabábamos cosas... Todos los viernes ya era: "Nos vamos a La Plazuela". Y 25 personas ahí metidas... Empezó un poco por eso. Nuestra plazuela en invierno era así, luego ya en verano íbamos más por el Albaicín, por el Sacromonte... pero tuvimos que inventar esa plazuela para seguir juntándonos.

P: - La vida en el campo, Granada, nuestros mayores... ¿Qué significa todo esto para vosotros y por qué no os olvidáis de ellos en vuestras letras?

INDIO: - La música que nos empezó uniendo fue el flamenco y el flamenco-fusión de la época de Manzanita, Pata Negra, Ketama y todos los cantaores que nos gustaban en ese momento: Camarón, Enrique Morente... Entonces, yo creo que nosotros, cuando empezamos a hacer música, estábamos acostumbrados a una serie de códigos que al final son de Andalucía y siempre hemos sentido que nuestra identidad se construye en torno a que somos andaluces y hay una cultura muy fuerte en el sur. No ha sido una cosa que nos hayamos planteado de decir: "Venga, ¿qué tipo de música vamos a hacer?", o "¿Sobre qué vamos a hablar?". Siempre ha sido una cosa muy natural porque son las referencias que hemos tenido. No concebíamos otra forma de hacer música que no fuera esa.

NITRO: - A mí me gusta decir que nosotros hacemos "música andaluza", porque el estilo de música no sé cuál es. Lo que sí sé son las referencias que tenemos y que todo lo que hacemos lleva a nuestra cultura.

P: - En vuestros vídeos, repletos de costumbrismo, se pueden ver cómo homenajeáis siempre a vuestras raíces. ¿Cuáles son esas raíces que os mantienen tan en el suelo a pesar de todo lo que estáis creciendo?

NITRO: - Yo creo que los artistas se dividen un poco en 'los iluminaos' y 'los trabajadores'. Creo que hay artistas que de repente se ponen a hacer algo de música y el primer tema que hacen es algo súper rompedor, súper nuevo… como si le hubieran dado con la varita mágica. Y luego estamos nosotros, que pertenecemos a una ola de artistas muy trabajadores. A nosotros es difícil que se nos suba a la cabeza, o que se nos vaya mucho de las manos, porque realmente nos merecemos cada cosa que nos está pasando. Nos ponemos a echar la vista atrás y, 'quillo', cuando de repente llenamos la sala o lo que sea es como decir :"Es que estamos trabajando para que esto pase". No es que de pronto hayamos tenido un 'boom'. Está siendo un proceso tan poco a poco que te da tiempo a acostumbrarte a los siguientes pasos.

P: - Lo cantaba Manu (Indio) en vuestro tema 'Principios del XX', ¿no?: "Me vendieron la moto de un futuro de plata. Ahora no arranca y llevo cuatro años andando a pata. Por mi garganta como lo que mi garganta gana. Por mi garganta tengo mi techo y mi cama".

INDIO: - Eso lo escribí justo cuando nos independizamos, que nos fuimos a vivir juntos a un piso en el centro de 'Graná'.

NITRO: - Piensa que los dos entramos juntos al colegio con 3 años y nunca más nos hemos separado.

Fue un momento complicado el de decir: 'Hostia, parece que el sueño en el que creemos nosotros no lo ve nadie más'"

INDIO: - Sí. Y esa letra es porque cuando nosotros terminamos el bachiller, yo me metí en la universidad e hice primero de Bellas Artes. En ese año fue cuando empezamos a tener muchos bolos de versiones, de lo que vivíamos en ese momento, y entonces tuve que elegir. Dejé la carrera y me dediqué a cantar en los bares. Estaba muy mal 'pagao', y encima no era nuestra música. Recuerdo cuando le decía a la gente de mi entorno que había dejado todo para intentar ganarme la vida con la música, sin tener nada. Fue un momento complicado el de decir: "Hostia, parece que el sueño en el que creemos nosotros no lo ve nadie más". Por eso, cuando pudimos pagarnos nuestro primer piso fue como un antes y un después. Pude decir: "Pues mira, aunque sea con las versiones, por lo menos ahora mismo tenemos nuestro techo pudiendo vivir de la música". Hemos ido muy poco a poco pero siempre hemos creído que esto iba a salir.

NITRO: - En ningún momento lo hemos dudado. Hemos estado cuatro años haciendo versiones, sin que La Plazuela se conociera, y en ningún momento pensamos en dejarlo.

P: - ¿Os imaginabais hace unos años llenando salas en diferentes ciudades de España con vuestra música?

INDIO: - Es un sueño cumplido. Es lo que decía El Nitro. Cuando te tiras cinco días a la semana cantando en un sitio donde no te apetece estar porque sabes que ya tienes tu proyecto, tus canciones escritas, que crees en ellas... Yo aún recuerdo cuando hablamos con nuestros jefes del sitio donde trabajábamos y les dijimos que no íbamos a volver nunca más (un pub de noche). Lo que estamos viviendo ahora es increíble. Encima la banda que llevamos la conocemos desde hace un montón de años. Somos como hermanos. El road manager también es 'hermanico' nuestro... Parece que cogemos la 'furgo' y nos vamos de vacaciones. Nos lo pasamos que te cagas.

NITRO: - Realmente siempre hemos tenido una vida diferente para todos nuestros compañeros de nuestra edad. Cuando ellos estaban empezando la carrera, nosotros estábamos yendo un martes de enero por la noche a cantar. - "Para una pared", añade Indio. - Entonces, toda nuestra vida siempre ha estado un poco 'despegá', pero ahora lo que más me está costando es pillar el ritmo de la industria. Al empezar a trabajar con una discográfica, con la agencia... De repente es como: 'Quillo', nosotros hacemos canciones cuando nos da la gana, las subimos cuando nos da la gana, cuando conseguimos ahorrar dinero, y los tiempos son mucho más extensos. Ahora es "cinco videoclips en cinco meses", ¿sabes? No paramos de trabajar. Hay que acostumbrarse a eso y saber que este es tu trabajo, que quieres que sea tu vida, y ser consciente también de que tiene que haber momentos de parón y de descanso, porque si no, al ser un ritmo tan fuerte y tan diferente al resto, te puede explotar la cabeza fácilmente. Pero estamos en un momento bastante guay, lo estamos asimilando todo bien y todavía no hemos llegado a un punto tan alto como para agobiarnos.

P: - Acabáis de lanzar el Live Session de 'El Lao de La Pena'. Es, también por escrito, "el lao". ¿Esto también es "orgullo andaluz"?

INDIO: - Al final es nuestro acento y nosotros escribimos en andaluz, como escriben los flamencos. Si tú coges la letra de cualquier flamenco y de repente la pronuncias en castellano seguramente se te descuadre la métrica y todo. No vamos a ponernos a cantar en castellano como si fuéramos de 'Valladolis' – bromea - .

P: - Habéis llevado la música electrónica a las cuevas del Sacromonte. Esto es una locura...

Lo único que tienes que tener es respeto y el gusto para hacerlo"

NITRO: - Qué guay que nos preguntes por eso, tía, porque es que nosotros en 'Graná' hemos estado en todos los ambientes: con hippies, cantautores... Y yo creo que cuando descubrimos la electrónica a mí me explotó la cabeza porque vi el primer espacio seguro: fiestas donde puedes ser tú mismo, bailar como tú quieras, donde la gente tiene un pensamiento de 2070… A través de Chico Blanco, de Pablo, que yo le conocí allí estudiando, nos empezamos un poco a introducir y yo realmente es donde me he sentido parte de una movida. Pensaba: "En esta ciudad está pasando algo, estoy dentro, esto se va a recordar y me está aportando unas cosas increíbles". Al final, de manera natural, si tus colegas hacen electrónica y a ti te gusta el flamenco... Lo único que tienes que tener es respeto y el gusto para hacerlo. No forzar, porque cuando lo fuerzas le quitas verdad y eso ya...

INDIO: - Está siendo complicado porque el ambiente ha cambiado mucho ya. En los barrios del Albaicín y Sacromonte la gentrificación se lo ha comido todo. Ya no es fácil hacer cosas allí y es un proyecto muy romántico, más por la ciudad, no por hacer nombre, ni ganar dinero. Simplemente queríamos volver a salir de fiesta por el Sacromonte, como cuando éramos más ‘chicos’, pero a la mínima se quejaron los vecinos. Creo que antiguamente estaba más tolerado el ambiente de la fiesta, también había más familias flamencas que estaban acostumbradas a tener un poco de tolerancia con el vecino. Está siendo difícil...

NITRO: - Y no aseguramos que volvamos a poder hacerlo ahí. Pero vamos a seguir intentándolo porque creemos mucho en eso. Para mí la fusión de ver a tus colegas que tienes no binarios juntándose en una misma habitación con todos los gitanos del Sacromonte mientras están pinchando y cantando, me digo: "Es que quiero hacer esto". Para mí, aportar culturalmente a mi ciudad es... Creo que podemos abrir muchas puertas a esos dos mundos porque los entendemos, los respetamos y creo que somos bien acogidos en los dos.

P: - Vuestros videoclips poco tienen que envidiar al cine quinqui. Graffitis a Morente, drogas, alcohol, una foto de Camarón en la moto, barrios obreros, mucha Policía, y también mucha diversión. Si viese esto Eloy de la Iglesia…

INDIO: - Pues, tía, es que yo creo que es lo que hemos vivido siempre. Desde chicos hemos estado dando vueltas por la calle y 'Graná' es muy chica, todos los niños se conocen y estás todo el día tirado en la calle. Siempre hace medio buen tiempo y entonces, al final, las cosas que salen son las que hemos vivido.

NITRO: - De todas maneras, debemos tener cuidado a la hora de hablar de lo quinqui porque como concepto cinematográfico está guay pero creo que existe ahora una romantización del quinqui que no está guay. En esa época pasaron cosas muy duras, por peña que ha pasado por cosas muy bestias y nosotros no hemos pasado esas cosas. Ahora veo a chavales que cantan versionando 'Llevo entre mis venas un caballo galopando' y es como... Está guay que te guste el tema pero creo que tienes que ser consciente de que todo eso se mueve en un contexto. A nosotros cuando nos dicen lo del tema quinqui lo entiendo más por las pintas o porque estamos muy inspirados en esas películas, en las bandas de ese momento a nivel musical, pero no somos quinquis.

INDIO: - Al final nosotros no vamos por ahí atracando bancos - sonríe -.

P: - En vuestras redes hacéis partícipes también a vuestros seguidores de cómo surgen vuestras canciones. Así lo hicisteis con 'Realejo Beach'. Es una forma de acercaros a vuestro público, ¿no?

INDIO: - Yo creo que está guapo tener redes sociales. A nosotros sí que nos ha beneficiado bastante y, además, creando un contenido que es real, no estamos posando. Simplemente, contando las cosas que hacemos, de dónde viene la música que hacemos y...

NITRO: - Hacemos un poco el contenido que nos gusta ver en otras personas. Cuando conozco a un artista me fliparía que subiera un vídeo contando cómo ha hecho esa base, cómo ha hecho ese tema, en qué se ha inspirado... A mí no me gusta hablar de qué tratan mis temas porque no lo tengo claro ni yo, pero sí me gusta mucho hablar del proceso de creación porque creo que puede ayudar a otras personas.

INDIO: - Muchas veces en el proceso cambian mucho. Con este disco que vamos a sacar ahora lo he sentido porque hace un mes y medio encendí el teléfono con el que empecé el disco, en mitad del proceso me cambié de móvil, y ahí me encontré todos los audios del principio. En algunos estoy a las 2 de la mañana cantando muy bajito para no despertar a los demás. Luego, escuchas el tema final y te das cuenta de cómo ha ido cambiando. Eso es bonito compartirlo. Yo siempre he sido muy fan de, por ejemplo, cuando sale un disco, 20 años después se hace una reedición y aparecen todas las versiones alternativas y te metes en la cabeza de la persona que lo estaba creando. El disco de Omega (de Enrique Morente y Lagartija Nick), cuando se reeditó después, aparecieron como tres versiones alternativas del 'Omega', otras dos del 'Aleluya' y entonces te vas metiendo en su cabeza y dices: "Hostia, pues donde aquí hace la seguidilla en un momento dado ha metido una soleá". Me gusta mucho ver por qué caminos pasaron hasta llegar donde llegaron. Cuando nos pasa a nosotros creo que es bonito también compartirlo, como pasó con 'Realejo Beach' en el estribillo, que la letra cambió tres veces y originalmente venía de una soleá de La Niña de los Peines.

P: - ¡De una soleá de La Niña de los Peines!

INDIO: - Sí, más antiguo que el andar pa'lante. Al final es la música de nuestros abuelos también.

NITRO: - En mi casa, por ejemplo, nunca se ha escuchado flamenco, pero cuando algo te gusta te metes a tope y en el flamenco puedes tirar de bastantes años atrás.

P: -Hay artistas que os apoyan mucho, como Juanito Makandé o Kiki Morente...

INDIO: - Juanito ha sido uno de los productores del disco. Con él nos hemos comido todo el proceso, hemos currado codo con codo un montón y el Kiki lo que pasa es que es de nuestro grupo de amigos y siempre estamos juntos... Ahora sí estamos empezando a grabar alguna cosilla, pero ya fuera del disco, que puede que salga o puede que no, lo hacemos en plan colegas.

P: - Estoy viendo vuestros tatuajes: Roneo funk club, La antigua judería... ¿Todos tienen algo que ver con vuestra música?

NITRO: (Se desabrocha la sudadera, se da la vuelta y se levanta la camiseta) - Me he hecho un destrozo... Me hice el de 'La antigua judería' para el videoclip y ahora que me quiero hacer alguna pieza en la espalda ya tengo arriba este, pero bueno, ya me inventaré algo... Y luego tengo también el último que me he hecho de 'Canto primitivo andaluz' (en la tripa), aquí tengo al Torta... La verdad es que nos estamos pasando con los tatuajes.

INDIO: - Yo llevo 'Roneo Funk Club' en el brazo, también en el pecho el de la calle Candil, donde nací...

P: - ¿Naciste en la calle Candil?

INDIO: - No, no... – se ríe- es la calle donde me crié.

NITRO: - En medio de la calle habría estado guapo. La mama ahí... -bromea-.

P: - Inspiración por todos los lados...

NITRO: - Tenemos mucha inspiración y tenemos que seguir buscándola... De hecho nos vamos a ir de 'Graná' para seguir buscándola en otros sitios y seguir apreciando aún más la cultura de nuestra tierra. Tenemos 24 años y nos queremos comer el mundo.