El programa fallero está llegando a su fin. Le quedan unas horas. Literalmente. Las comisiones ya han celebrado la misa de San José y entregado las flores en la ofrenda a la Virgen. Ahora es el turno de la esperada (o no tan esperada) cremà. Los monumentos de los barrios se quemarán esta noche dando comienzo a un nuevo ejercicio fallero. Algo así como el año nuevo para ellos. Las últimas en prender fuego son las de la Plaza del Ayuntamiento, que lo hacen en torno a las 22:30 y las 23:00 horas. Pero el resto lo harán a partir de las 20:00 horas. El horario de la Cremà 2024 quedaría de la siguiente forma, si bien es cierto que cada año depende de la marcha que lleven los bomberos para acudir a cada barrio a controlar el fuego:

20:00. Cremà de las fallas infantiles.

20:30. Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

21:00. Cremà de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

22:00. Cremà de todas las fallas de València.

22:30. Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

23:00 h. Cremà de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.

Por qué se queman las fallas en Valencia

Por qué se queman las fallas en Valencia

La quema de las fallas de Valencia tienen que ver con la tradición (19,29%), el espíritu de renovación (14,9%) y la necesidad de cerrar etapas, quemando las cosas que no gustan (14,6%). Eso fue lo que respondieron los vecinos de la ciudad en 2024, según una encuesta realizada por Europa Press. La fiesta ha ido evolucionando pero los motivos de la quema de fallas siguen siendo los mismos que los que perseguías los antiguos carpinteros, quienes según la tradición, iniciaron la quema de fallas. Pero no eran fallas como tal. Eran trastos viejos e inservibles junto con los artilugios de madera. El monumento ha ido evolucionando con el paso de los siglos. Ya no son de papel y cartón como a principios del XX. Actualmente, las figuras más voluminosas se hacen de corcho blanco. Estos monumentos recogen críticas políticas y sociales de la mano de los 'ninots', figuras independientes que acompañan al monumento principal. Hoy, todos ellos menos dos, arderán para poner el broche final a la fiesta fallera.