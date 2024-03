Cuando llega el mes de marzo, en Valencia solo se habla de Fallas. Aunque lo cierto es que en muchas ciudades, su fiesta principal se convierte en centro de todas las conversaciones no sólo durante el mes en el que se celebran, sino en gran parte del resto del año. Es lo que ocurre en Cádiz con sus Carnavales, en Pamplona con sus Sanfermines o en Buñol con su tomatina. Este año, los populares festejos valencianos serán un poco más complicados, dada la proximidad a la fecha en la que una decena de personas fallecieron en el incendio de un bloque de viviendas; sin embargo, las fiestas siguen adelante y no son pocos los que tenían todo preparado para acercarse a la ciudad mediterránea para disfrutar de la explosión de luces, ruidos y color que supone cada año esta fiesta.

A los valencianos (y también a algún que otro no valenciano) no hace falta explicarle nada sobre las Fallas, pero para muchos se presenta como la oportunidad perfecta de integrarse en una de las fiestas más multitudinarias de la región. Eso sí, a veces se hace, como también ocurre en otras fiestas populares de España, con mucho desconocimiento de todo lo que hay detrás de esas mismas fiestas. Para todos aquellos que llegan en 2024 a Valencia por primera vez para celebrar unas Fallas, o para quienes ya lo han hecho alguna vez pero no saben mucho más que su propia experiencia festiva, aquí os dejamos la guía más completa de las Fallas de Valencia. Atento, atenta.

¿Qué son realmente las Fallas de Valencia?

Pregunta de examen. Las Fallas de Valencia son una fiesta que se caracteriza por "la creación y posterior quema de figuras gigantes", los ninots, creadas por artistas falleros, que representan de manera satírica a "figuras públicas y situaciones relevantes del último año", tal y como explican desde la plataforma valenciana de tours gratuitos Guru Walk. Estos ninots conforman las fallas que crean un "espectáculo de crítica social y humor" que reúne a miles de personas en la capital de la Comunidad Valenciana. Las Fallas se celebran siempre en el mes de marzo, marcando además la llegada de la primavera.

La palabra Fallas procede del latín, fácula, que significa "antorcha". El origen de esta celebración en Valencia se remonta a una antigua tradición del sector de los carpinteros de la ciudad, que "quemaban en la víspera de San José, patrón de su gremio, los restos de madera que sobraban en sus talleres, así como los trastos que habían ido acumulando durante el invierno".