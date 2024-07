Durante medio siglo, millones de fans alrededor del mundo han creído que Hello Kitty era una adorable gata. Con sus distintivas orejas, bigotes y rostro felino, no había motivo para pensar lo contrario. Sin embargo, los propietarios de este icónico personaje han salido a desmentir esta creencia arraigada. En una entrevista con una cadena estadounidense, una directiva de la compañía dijo: "Hello Kitty no es una gata, en realidad es una niña".

Esta revelación ha dejado atónitos a muchos, quienes nunca imaginaron que detrás de la apariencia felina de Hello Kitty se escondía una niña nacida y criada en los suburbios de Londres. Al parecer, los fans entendieron mal las señales, que tenga aspecto de gato y se llame Kitty, gatita en inglés, no significaba que fuera una gata.

La confusión sobre la verdadera identidad de Hello Kitty ha dado lugar a diversas teorías a lo largo de los años, incluidas algunas tan extravagantes como la de ser un símbolo demoniaco. A pesar de esta revelación, lo que no cambia es el éxito financiero del personaje. Según Forbes, Hello Kitty es la segunda franquicia más valiosa del planeta, solo por detrás de Pokémon, generando alrededor de 3.500 millones de euros en 2022.

Este fenómeno global, diseñado por Yuko Shimizu, se caracteriza por su trazo sencillo y la falda de una boca, permitiendo que Hello Kitty refleje la emoción que desee quien la mire. Ahora, con su reciente expansión en el mercado indio, la popularidad y las ganancias de Hello Kitty continúan en ascenso, reafirmando su estatus como un ícono cultural y comercial a nivel mundial.