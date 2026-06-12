"Una sociedad que lee es una sociedad mejor": la premisa de 75 años de los Premios Planeta

¿Por qué es importante? Hace tres cuartos de siglo José Manuel Lara quiso hacerle un regalo a su mujer y decidió organizar la entrega del Premio Planeta en el día de su santo, Santa Teresa, el 15 de octubre. Ahora todos coindicen en la visibilidad que da el premio.

Hace 75 años, José Manuel Lara creó el Premio Planeta como un regalo para su esposa, celebrándolo el 15 de octubre, día de Santa Teresa. Desde entonces, ha reunido a destacados autores en castellano, fomentando amistades inesperadas. José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, enfatiza que "una sociedad que lee es una sociedad mejor". Este año, celebran su 75 aniversario con Eduardo Mendoza, ganador en 2010 por 'Riña de gatos', quien comenta sobre su carácter. Otros galardonados incluyen a Sandra Barneda y Fernando Schwartz, quien destaca la visibilidad que otorga el premio. Carmen Posadas recuerda el consejo de Lara sobre los criterios del premio.

Hace 75 años José Manuel Lara quiso hacerle un regalo a su mujer y decidió organizar la entrega del Premio Planeta en el día de su santo, Santa Teresa, el 15 de octubre. Desde entonces, los mejores autores en castellano han pasado por este galardón, creando, por cierto, amistades insospechadas.

Nacidos con la premisa de que "una sociedad que lee es una sociedad mejor" —como señaló José Creuheras, presidente del Grupo Planeta —, los premios celebran 75 años de vida con el autor más simpático de las letras españolas, Eduardo Mendoza, que ha señalado: "Tampoco tengo tan buen carácter como la gente se imagina, no me conocen en la intimidad". Él se hizo con el premio en 2010 por 'Riña de gatos'.

También han estado otros premiado, como Sandra Barneda, Espido Freire, Paloma Sánchez Garnica y Fernando Schwartz. Este último ha comentado: "Para mí fue ponerme en el parnaso literario". Schwartz, como Paloma Sánchez Garnica, fue finalista y ganador. "Al ganar el premio ya sabes cómo va un poco el tema", ha dicho ella.

"Y con Paloma nos lo pasamos muy bien, y eso que ella no lo tenía fácil porque tenía que lidiar con tres tiarrones", ha dicho Antonio Mercero, uno de los tres hombres que ganó el premio bajo el nombre de Carmen Mola.

Y es que los Planeta hacen extrañas parejas, como la de Juan José Millás y Boris Izaguirre en 2007. "Somos Batman y Robin, nos divertimos mucho", ha apuntado el segundo.

Todos coindicen en la visibilidad que da el premio y en lo confuso de aquella noche. "Otra cosa que recuerdo es que durante unos días todo el mundo me reconocía por la calle", ha destacado Lorenzo Silva. Mientras, Sonsoles Ónega ha apuntado: "Creo que se parece mucho a una boda y yo no recuerdo nada de mi primera boda, tampoco he tenido más"

Y si alguno quiere intentarlo, Carmen Posadas ha recordado este consejo del fundador José Manuel Lara: "Decía que James Joyce, por ejemplo, nunca ganaría el Planeta, pero que Charles Dickens sí". En su mano queda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido