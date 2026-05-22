Paul McCartney acompaña a Stephen Colbert en su último programa, cancelado tras criticar a Donald Trump

Entre líneas El popular presentador ha evitado pronunciar el nombre del presidente de Estados Unidos, pero sí que ha habido menciones a un Trump que forzó la cancelación de 'The Late Show'.

'The Late Show' ha finalizado tras 33 años en antena, con Stephen Colbert despidiéndose junto a Paul McCartney y varias estrellas invitadas. La CBS decidió cerrar el programa por razones financieras, aunque coincidió con la presión de Donald Trump y Brendan Carr de la FCC, que también afectó a otros presentadores como Jimmy Kimmel. Durante el último programa, Colbert hizo alusión indirecta a Trump y recibió a actores como Ryan Reynolds y Bryan Cranston. McCartney recordó su primera visita a Estados Unidos y cerró el programa cantando 'Hello, Goodbye' con Colbert. CBS reemplazará el show con 'Comics Unleashed', marcando el fin de un referente del 'late night' estadounidense.

'The Late Show' ha apagado sus luces. El icónico programa estadounidense, que suma 33 años en antena, ha acabado su emisión en la madrugada de este viernes con un último show en el que su presentador, Stephen Colbert, ha estado acompañado por Paul McCartney y una constelación de actores que se 'pegaban' por ser el último invitado de un programa señalado por el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que no ha dudado en señalar a presentadores como Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon o Seth Meyers.

La CBS justificó su decisión de cerrar el programa por motivos financieros, pero la noticia saltó en pleno movimiento de caza de brujas de Trump y del jefe de la Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, una persecución que afectó a Kimmel, que vio cómo su programa era retirado de emisión durante una semana tras un monólogo sobre la muerte de Charlie Kirk.

Con ese contexto llegamos a un programa en el que la mención a Trump parecía evidente, pero que solo se ha hecho de forma indirecta. "He sido cancelado, pero no quiero hablar de ello", ha llegado a decir Colbert, que durante la noche ha recibido la visita de actores como Ryan Reynolds, Bryan Cranston, Paul Rudd y Tim Meadows.

McCartney ha hablado de su primera visita a Estados Unidos, un recuerdo que ha provocado un silencio incómodo en el plató. "EEUU era el lugar de donde provenía toda la música que amábamos, todo el rock and roll, el blues y todo lo demás (...). Eso era lo que pensábamos: que EEUU era, sencillamente, la tierra de la libertad, la democracia más grande del mundo".

El colofón del programa lo ha puesto un McCartney que ha ayudado a Colbert a apagar las luces de 'The Late Show', con ambos interpretando uno de los muchos clásicos de The Beatles: 'Hello, Goodbye'. Días antes, Colbert ha recibido la visita de Bruce Springsteen o de sus amigos presentadores de 'late nights', todos ellos señalados por Trump.

Stephen Colbert apaga las luces de 'The Late Show' en su último programa

Así ha dicho adiós Colbert a 'The Late Show', durante 11 años suyo y durante 22 de David Letterman. "Nos encanta hacer este programa para vosotros. Pero lo que verdaderamente nos encanta es hacerlo con vosotros", ha dicho en su último monólogo. Ahora, CBS optará por un programa llamado 'Comics Unleashed', con varios humoristas debatiendo sobre temas de actualidad. Mientras tanto, uno de los faros del 'late night' estadounidense se apaga para siempre.

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