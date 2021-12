Ana Torroja ha solicitado al Gobierno el marquesado que Franco concedió a su abuelo a título póstumo.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge que la cantante ha realizado esta petición tras el fallecimiento de su padre, José Antonio Torroja Cavanillas, el pasado mes de julio.

El BOE ha hecho pública esta solicitud estableciendo un plazo de 30 días para resolverlo porque, como marca ley, cabe la posibilidad de que otra persona reclame el título si considera que tiene los derechos correspondientes.

El dictador concedió este título póstumo a Eduardo Torroja Miret en reconocimiento a su carrera como ingeniero. Ahora, tras el fallecimiento del hijo de este, la que fuera vocalista de Mecano lo reclama.

Este será uno de los pocos títulos que no desaparecerán con la ley de Memoria Democrática porque en esta no se contemplan los que estén ligados a "intelectuales, científicos y académicos" que no tengan relación con la dictadura.