Por qué deberías ver la serie 'Mariliendre' antes del Pregón del Orgullo de 2025

Meri Román es, o bueno, más bien fue una reina de la noche gay de Madrid. Una década más tarde, con 35 años, se ve como una diva destronada, atormentada por su pasado y atormentada en el presente. Al morir su padre, Meri decide reconectar con su séquito del colectivo, rememorando no sólo su pasado, sino todos los temazos musicales que marcaron aquella época mientras intenta definir su vida y su identidad.

La historia de Meri es el tema central de 'Mariliendre', una "fantasía musical", obra de Javier Ferreiro y producida por Los Javis y Atresmedia. Y como prácticamente todo lo que hacen Los Javis, es oro. Que la historia de esta serie gira en torno al colectivo que desde el 28 de junio y durante los primeros días de julio reivindica sus derechos es un hecho. Es por eso que se convierte en una serie necesaria en tiempos de Orgullo.

Pero yendo algo más allá, es interesante disfrutarla antes de que tenga lugar el Pregón del Orgullo de Madrid de 2025, las fiestas más reivindicativas de la capital. ¿Por qué? Porque en esta edición son sus protagonistas los que pronuncian el pistoletazo de salida de las fiestas. Además de La Plexy, maestra de ceremonias del arranque del Orgullo madrileño desde hace años, Blanca Martínez Rodrigo, Carlos González, Álvaro Jurado y Yenesi sirven de prólogo a los eventos que se desarrollan en Madrid.

El Pregón del Orgullo comienza a las 20:00h del miércoles 2 de julio. Falta poco, sí, pero 'Mariliendre' sólo tiene seis episodios de unos 45 minutos cada uno, por lo que con un buen bol de palomitas y algo de organización, aún es posible llegar al momento del pregón con los protagonistas de la serie que, además, se han convertido en referentes visibles de este colectivo que reivindica por las calles de casi cualquier ciudad —incluso en aquellas donde el Gobierno no lo celebra, como está ocurriendo en Budapest—.

¿Por qué Martin Urrutia no está en el Pregón?

Si repasamos los nombres de los encargados del Pregón del Orgullo, puede que sorprenda que Martin Urrutia ('Jere', Jeremías en la serie) no esté entre ellos. Lo cierto es que su ausencia es notable, no es preocupante. Él mismo explicó, en una entrevista con Los40, que este año el Orgullo le pilla fuera de Madrid, por lo que no puede estar.

"Lo recuerdo muy bonito, la verdad, muy especial. Fue muy guay que contaran con nosotros. Y... es un orgullo al final poder dar un pregón así", explicaba Urrutia. No obstante, ya adelantó que este año estará "menos atento" al MADO porque es el momento en el que el joven cantante se va de vacaciones con su madre a Francia.