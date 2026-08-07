Zendaya y Tom Holland se casan en secreto con una boda de medio millón de libras en una exclusiva finca británica

Los detalles Tom Holland y Zendaya celebraron una exclusiva fiesta de boda en Beaverbrook, una histórica finca de lujo en Surrey. El evento, valorado en 500.000 libras, estuvo marcado por estrictas medidas de privacidad para evitar filtraciones.

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas de Hollywood, habrían celebrado su boda en una lujosa fiesta privada en el campo británico, según el diario 'The Sun'. El evento, valorado en 500.000 libras, se realizó en la histórica finca Beaverbrook en Surrey, un lugar exclusivo con un hotel de cinco estrellas. La pareja, que lleva meses en el foco mediático por su posible enlace, extremó las medidas de seguridad para mantener la privacidad, prohibiendo el uso de móviles. Conocidos desde 2016, cuando participaron en 'Spider-Man: Homecoming', han mantenido una relación mediática y querida por el público.

Después de meses de rumores y sin haber confirmado públicamente su enlace, Zendaya y Tom Holland habrían celebrado finalmente su boda con una lujosa fiesta privada en el campo británico. La pareja, una de las más populares de Hollywood, organizó un evento valorado en 500.000 libras esterlinas en una exclusiva finca de Surrey, según ha revelado el diario británico 'The Sun'.

La posible boda entre los actores llevaba meses ocupando titulares, aunque ninguno de los dos había confirmado oficialmente el enlace. Durante este verano, ambos han protagonizado numerosas apariciones públicas juntos con motivo de la promoción de 'Spider-Man' y 'La odisea'.

Hasta ahora se sabía que, debido a sus apretadas agendas y compromisos profesionales, la pareja no había podido reunir a familiares y amigos para celebrar su unión. Sin embargo, todo apunta a que ese esperado momento finalmente llegó con una gran fiesta privada.

La celebración tuvo lugar en Beaverbrook, una histórica finca situada entre las colinas de Surrey, a unos 18 kilómetros de Kingston-upon-Thames, localidad natal de Holland, al suroeste de Londres. El actor, de 30 años, y Zendaya, de 29, disfrutaron allí de una jornada de ensueño en un entorno exclusivo.

El complejo, ubicado en una extensión de 370 acres, es actualmente un hotel y finca de cinco estrellas que perteneció al magnate de la prensa Lord Beaverbrook, quien en su día recibió allí a personalidades como Winston Churchill. El recinto cuenta con 56 habitaciones y suites, además de un exclusivo restaurante japonés con mesas diseñadas con forma de globo aerostático.

La pareja extremó las medidas de seguridad para mantener la celebración en secreto. Según 'The Sun', tanto los invitados como los trabajadores del lugar tenían prohibido utilizar sus teléfonos móviles durante el evento para evitar filtraciones de fotografías o detalles de la ceremonia.

Una fuente citada por el periódico británico aseguró: "Tom y Zendaya hicieron todo lo posible para evitar que se filtrara cualquier información o fotografía, por lo que ni los invitados ni el personal tenían permitido usar sus teléfonos móviles".

La celebración habría tenido lugar casi dos meses después de que Holland insinuara en una entrevista que la pareja ya se había casado.

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante las audiciones de Spider-Man: Homecoming, la película de Marvel en la que ambos compartieron protagonismo, y comenzaron su relación sentimental poco después. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas y mediáticas de la industria del entretenimiento.

Sus personajes, Peter Parker y MJ, también tienen un romance en la pantalla.

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