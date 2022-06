Tras dos años de espera, los fans de Marc Anthony esperaban con ansias su concierto en Madrid, concretamente en el recinto de IFEMA. Sin embargo, lo que muchos encontraron fue una escena dantesca que lejos tiene que ver con lo que se espera de un concierto de estas características.

El Ayuntamiento de Madrid llegó a publicar un plan de movilidad ante la "importante afluencia de personas" que esperaban, con 27.000 asistentes. Se trataba del tercer concierto del cantante en su gira 'Pa'lla voy Tour', donde se escucharon -aunque no todos de igual manera- sus grandes éxitos.

En Twitter, se pueden leer comentarios de "vergüenza", "desastre" o "lamentable" organización, con una usuaria llegando a decir que ha presenciado "el peor concierto" de su vida. "Horrible la organización. Pero no solo de los promotores. La Policía Municipal desvía el tráfico para impedir el acceso al parking. Una hora de retraso. El pago del parking con colas kilométricas porque algunos cajeros no funcionan y no hay cajeros físicos. Un cero total", recoge uno de los afectados.

'Por parte de la organización del evento, se han establecido entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones. De esta manera, el recinto permanecerá abierto al público desde las 20 horas del 21 de junio hasta las 0 horas del 22 de junio de 2022', recoge el Ayuntamiento en su plan, algo que, según los asistentes, no se cumplió.

Debido a estos problemas, el propio concierto comenzó con retraso. Por su parte, el cantante no ha compartido nada en sus redes sociales acerca de lo sucedido.