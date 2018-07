Bob Dylan anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, 'Fallen Angels', para este verano

'Fallen Angels', título que da vida al que será su trigésimo-séptimo álbum, pretende continuar la trayectoria de su anterior trabajo, 'Shadows in the Night', una colección de versiones de canciones popularizadas en su momento por Frank Sinatra, pero con tintes de blues, soul y algo de ese country que ha caracterizado a Dylan en sus últimos años de carrera.

Si bien se desconoce la fecha exacta de la publicación, sí se sabe que, con motivo del Record Store Day, el artista estadounidense publicará un EP que incluirá cuatro temas. 'Melancholy Mood', 'All or nothing at all', 'Come rain or come shine' y 'That old black' magic' conformarán el corto musical de Dylan previo a la salida de su nuevo trabajo.