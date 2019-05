Bertín Osborne arremete contra Podemos por sus críticas a Amancio Ortega: "Son unos mamarrachos"

Bertín Osborne acudió anoche como invitado a 'El Hormiguero' y sus declaraciones durante la entrevista no han dejado indiferente a nadie. El cantante arremetió duramente contra los miembros de Unidas Podemos que han criticado al empresario Amancio Ortega, aunque sin citarlos directamente, tildándoles de "mamarrachos".

"Ya quisiéramos tener diez Amancios Ortega en este país, que no habría paro", proclamó Osborne. "Un tío con con trescientos y pico millones de euros podía haberse comprado tres aviones, dos barcos, cinco casas", dijo sobre el dueño de Inditex, "¿Alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle?"

"Ojalá todos estos o todas estas que lo critican no tengan un cáncer de mama y tengan que utilizar los aparatos", añadió, en referencia al equipo médico donado por Ortega a la Sanidad Pública. "Estos son una banda de mamarrachos ¿y quieren gobernar España?", criticó, "es una cosa de locos. No han hecho la 'o' con un canuto, no tienen ni oficio ni beneficio, no han trabajado en su vida, ¿y vienen aquí a dar lecciones a un tío brillante?", agregó.

No fue la única declaración sonada del cantante durante su intervención en el programa de Pablo Motos, que fue de lo más comentada -y criticada- en las redes sociales.

En otro momento de la entrevista, las palabras de Bertín también despertaron la indignación de los tuiteros, cuando afirmó: "Yo solo bebo vino español, aquí dejaos de tonterías y mariconadas". "Esto de que si los franceses... No, no, vino español que es el mejor del mundo", añadió.

Puedes ver aquí la entrevista completa a Bertín Osborne en 'El Hormiguero'.