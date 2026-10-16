Arde Bogotá convierte Cartagena en su residencia urbana para el arranque de gira: conciertos y fechas

Los detalles Los cuatro directos en Cartagena servirán para presentar en primicia sobre el escenario las canciones de 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', el tercer álbum de estudio de Arde Bogotá.

La banda Arde Bogotá y el Ayuntamiento de Cartagena colaboran para transformar la ciudad en una residencia urbana, iniciando su gira nacional 'Cómo construir un recuerdo'. Este proyecto no solo posiciona a Cartagena como el punto de partida de la gira, sino que la integra al universo creativo de la banda. Se realizarán cuatro conciertos en la Cuesta del Batel los días 7, 8, 14 y 15 de mayo de 2027. La iniciativa busca potenciar la vida cultural local y presentar el nuevo álbum 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'. Cartagena se convierte así en un referente cultural.

La banda Arde Bogotá y el Ayuntamiento de Cartagena, su ciudad natal, han unido fuerzas para convertir el municipio en una residencia urbana, como pistoletazo de salida a la nueva gira nacional del grupo, que llevará por título 'Cómo construir un recuerdo'.

El proyecto situará a la ciudad trimilenaria no solo como el punto de partida de uno de los tours más esperados del panorama musical, sino como parte activa del propio universo creativo de la banda.

La cita incluirá cuatro grandes conciertos los días 7, 8, 14 y 15 de mayo de 2027 en la Cuesta del Batel. Cartagena será así una de las 12 ciudades españolas elegidas dentro de una gira con 15 fechas, que llevará a los cartageneros a actuar en recintos de gran aforo del país como el estadio San Mamés (Bilbao), el Parc del Fòrum (Barcelona) o el Estadi Ciutat de València.

La novedad de esta alianza reside en su concepto: el escenario de Arde Bogotá no se limitará a la Cuesta del Batel, sino que se extenderá a toda la ciudad. De esta forma, la residencia urbana articulará una agenda cultural paralela que implicará a creadores y artistas locales, espacios culturales, festivales y a la gastronomía de Cartagena, aprovechando además la coincidencia con otras grandes citas de la agenda local.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cartagena busca aprovechar el esperado regreso de la banda a su casa para impulsar la vida cultural local, dar visibilidad al talento de la tierra y convertir estas cuatro fechas en una auténtica celebración colectiva que trascienda la experiencia musical convencional.

Los cuatro directos en Cartagena servirán para presentar en primicia sobre el escenario las canciones de 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', el tercer álbum de estudio de Arde Bogotá, publicado el pasado 2 de octubre tras ser grabado en Los Ángeles.

El nuevo show 'Cómo construir un recuerdo', dará continuidad al universo conceptual de este trabajo, estrechando aún más el vínculo del grupo con sus orígenes y proyectando a Cartagena como un referente cultural de primer orden.

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