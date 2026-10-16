Los Javis, ante el auge de la extrema derecha: "El arte llega cuando más se le necesita"

¿Qué han dicho? Javier Calvo recuerda la última frase de 'La Bola Negra' al hablar sobre cómo, en las últimas semanas, se ha podido ver a personas ondeando banderas franquistas. "Mira que nos acechan todavía", ha lamentado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han destacado el arte como una herramienta crucial contra el auge de la extrema derecha y el odio, afirmando que "el arte llega cuando más se le necesita". En la presentación de 'La Bola Negra' en el festival NewFest de Nueva York, Calvo explicó que la película aborda la fractura de España, la guerra civil y la dictadura de Franco. Los directores reflexionaron sobre el éxito del filme en medio del resurgimiento de la extrema derecha. 'La Bola Negra', candidata a los Óscar, se estrenará en EE.UU. y estará disponible en Netflix desde el 2 de diciembre.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han defendido el arte como herramienta contra el auge de la extrema derecha y el odio en el mundo, y han afirmado que llega en el momento que se le requiere.

"El arte llega cuando más se le necesita", ha asegurado Calvo a EFE en la presentación de 'La Bola Negra' en el festival NewFest de Nueva York, el festival de cine LGTBIQ+ más grande de la ciudad, que tendrá lugar hasta el próximo 25 de octubre.

La película narra, a través de varias historias en distintos periodos la fractura de España, la guerra civil y su caída en la dictadura de Francisco Franco. Los directores reflexionaron sobre cómo el éxito de la película en una parte de la sociedad española está conviviendo con el auge de los posicionamientos de extrema derecha.

"Creo que La Bola Negra ha llegado justo en este momento, habla de estos mismos temas", ha añadido Calvo. "Es fuerte que esté pasando todo a la vez, pero no creo que sea casualidad".

Antes de estrenarse este viernes en Estados Unidos, 'La Bola Negra' figura entre las quinielas de algunos medios especializados para liderar las nominaciones a los próximos Óscar.

El filme se estrena primero en Los Ángeles y Nueva York, para después proyectarse hasta en un centenar de salas de cine en otros estados del país y, a partir del 2 de diciembre, estará disponible en la plataforma de Netflix, que la adquirió para su distribución en Estados Unidos.

En las últimas semanas, frente a las acampadas por la vivienda y las manifestaciones por la educación pública se ha visto a personas, en otras concentraciones, ondeando banderas franquistas. "La última frase de La Bola Negra es, 'mira que nos acechan todavía'. Y nos acechan todavía", ha lamentado Calvo.

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