Billy Joel deja de conducir y pausa sus conciertos debido a la afección cerebral que padece

Billy Joel, antes de uno de sus conciertos en el estadio Busch en St. Louis (Missouri), en septiembre de 2024

Los detalles El volumen extremo, las luces y el estrés de los conciertos preocupan a los médicos de Billy Joel, que le han recomendado no actuar por ahora. El cantante deberá someterse a nuevas pruebas para saber si podrá volver a los escenarios.

La salud de Billy Joel, de 77 años, se encuentra en un momento delicado debido a la hidrocefalia que le han diagnosticado. Esta afección le ha obligado a dejar de conducir y a pausar sus actuaciones. Según explica en 'The Hollywood Reporter', los médicos le han recomendado evitar los conciertos por el riesgo de sufrir una conmoción cerebral. La preocupación se centra en el impacto de los espectáculos en directo sobre su salud. Además, Joel ha decidido subastar más de 70 motocicletas de su colección, influido por problemas de equilibrio. La venta se realizará en la subasta Rétromobile New York en noviembre.

La salud de Billy Joel atraviesa un momento delicado. El legendario cantante estadounidense, de 77 años, ha tenido que dejar de conducir y mantener en pausa sus actuaciones debido a la hidrocefalia que le han diagnosticado. Mientras se somete a nuevas pruebas para conocer la evolución de esta afección, los médicos le han recomendado no regresar por ahora a los escenarios.

"Tengo que someterme a una serie de pruebas", explica en una entrevista con 'The Hollywood Reporter'. "Ahora mismo no puedo conducir. No tengo permitido conducir". El intérprete de "Piano Man" ("El hombre del piano") también revela que sus especialistas le han aconsejado evitar los conciertos por el momento. "Lo que me dijo el neurólogo es que, cada vez que doy un concierto, es como si sufriera una conmoción cerebral", asegura.

Según relata el artista, la preocupación de los médicos se centra en el impacto que pueden tener sobre su salud las exigencias de los espectáculos en directo, desde el volumen extremo del sonido hasta la iluminación, el estrés y la intensidad física que conllevan. Los resultados de las próximas pruebas serán determinantes para saber si podrá volver a actuar.

La enfermedad también ha influido en otra decisión personal del músico: desprenderse de una parte importante de su colección de motocicletas. Joel se prepara para subastar más de 70 ejemplares que ha reunido a lo largo de los años, una decisión motivada tanto por el paso del tiempo como por los problemas de equilibrio asociados a la hidrocefalia.

La venta correrá a cargo de Gooding & Company, en colaboración con Christie's, durante la subasta Rétromobile New York, prevista para los días 20 y 21 de noviembre. Todas las motocicletas saldrán a la venta sin precio mínimo.

El cantante neoyorquino recuerda que llegó a acumular más de un centenar de motocicletas, aunque ahora reconoce que ya no puede disfrutarlas como antes. "La verdad, solo puedes conducir una a la vez. Ya he entrado en la setentena y me he dado cuenta de que no puedo conducir tanto como antes", comenta. Con su habitual sentido del humor, añade: "No quiero acabar como un insecto estrellado contra un parabrisas. Así que decidí poner muchas de ellas en subasta".

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