Muere a los 85 años el cineasta José Luis García Sánchez, ganador del Oso de Oro por 'Las Truchas'

Los detalles Consiguió también dos goyas por los guiones de 'Belle Époque' y 'Tirano Banderas', y la Concha de Plata a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'.

El director de cine y guionista José Luis García Sánchez ha muerto a los 85 años, según ha confirmado la Academia de Cine. Fue ganador del Oso de Oro por 'Las Truchas' en el Berlinale. García Sánchez consiguió también dos goyas por los guiones de 'Belle Époque' y 'Tirano Banderas', y la Concha de Plata a Mejor Dirección por 'La corte del faraón', como recuerda la Academia.

Nacido en Salamanca, García Sánchez, recalca la Academia, estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos".

Había rodado una serie de cortometrajes como 'Gente de boina' o 'Pólipos en las trompas'. En 1976 rueda 'Colorín, colorado', una suerte de secuela de su primer largometraje. Dos años después cambia de registro con 'Las truchas', que le vale el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

Se convierte en uno de los biógrafos oficiales de Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', y le dedica un documental con el título de 'Dolores' en el año 1981. En el año 1985, se juntaría con Rafael Azcona para rodar uno de sus títulos más significativos, 'La corte de Faraón', sainete cómico sobre la censura protagonizado por Ana Belén, Fernando Fernán Gómez y Antonio Banderas. Volvería a colaborar con el guionista en títulos tan celebrados como 'El vuelo de la paloma', 'Tirano Banderas', 'Suspiros de España (y Portugal)' o 'Siempre hay un camino a la derecha'.

Como guionista para otros directores, ha colaborado en los libretos de películas como 'Habla, mudita' o 'Camada negra' para Manuel Gutiérrez Aragón. Junto a Fernando Trueba escribió 'Belle Èpoque' por la que ganó el Goya al Mejor Guión Original. Ha ejercido también como director teatral dirigiendo el montaje en España de 'El beso de la mujer araña' de Manuel Puig.

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