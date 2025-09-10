Ahora

A partir de las 22:45 h

Hoy, en el sexto capítulo de Imperio, Osman cae en una emboscada y Edebali ordena a sus hombres ir a buscarle

laSexta emite esta noche el sexto episodio de Imperio (Kuruluş: Osman), la superproducción turca histórica protagonizada por Burak Özçivit y Özge Törer. En este capítulo, Osman intenta dar un paso más allá en su relación con Bala, pero es capturado y torturado por Salvador, un aliado de Sofía.

Imperio, la épica serie de origen turco, continúa su expansión global tras convertirse en referente y buque insignia de la ficción otomana desde su exitoso debut en 2019 y hasta la actualidad.

Esta noche, laSexta estrena un nuevo capítulo, en prime time, de esta superproducción que ofrece una mezcla de drama, acción y rigor histórico con la que se ha convertido en todo un fenómeno internacional.

En medio de conflictos familiares, traiciones y luchas de poder, Osman debe enfrentarse a enemigos externos como los Imperios Mongol y Bizantino, y también a conspiraciones internas que amenazan su camino hacia la creación de un imperio.

En el sexto capítulo de Imperio...

Osman busca con desesperación a Bala y a Edebali, quienes se han marchado del campamento de la noche a la mañana. En lugar de encontrar al Sheik, encuentra a Yannis, quien le amenaza con matar a Serjan (su tía) si no colabora con él en un malvado plan.

Los hombres del clan Kayi asisten a la ejecución de Yannis, pero Osman no lo hace. Alisar hace una proposición a Dündar que involucra a su hija, Aygül. Osman captura a los hombres de Cataluña, quienes mataron a Aybars, y los lleva al campamento.

Gracias a su tía, Osman vuelve a encontrarse con Bala. Planea dar un paso más en su relación, pero su padre parece interponerse entre ambos. Más tarde, el guerrero cae en una emboscada y es torturado. Edebali tiene un sueño premonitorio. Kalanoz le hace una oferta a Dündar.

